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Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı

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Bir kentimiz bu olayı konuşuyor! 21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı
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AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Tarsus'ta karşılaştığı eski bir EPDK mühendisinin akaryakıt kaçakçılarını ihbar ederek 2 milyon dolar ödül kazandığını açıkladı; profesyonel muhbirin "Kaçakçılık bitti, işler kesat" sözleri dikkat çekti.

  • Eski EPDK mühendisi olduğu belirtilen bir kişi, akaryakıt kaçakçılarını ihbar ederek geçimini sağlıyor ve sonuçlanan 8 ihbarı karşılığında yaklaşık 2 milyon dolar ödül kazandı.
  • İhbarcı bugüne kadar 21 ihbarda bulundu; bunlardan 8'i sonuçlandı.
  • İhbarcıya göre maliyetlerin artması ve vergi farkının düşmesi nedeniyle 4-5 yıldır akaryakıt kaçakçılığı büyük ölçüde azaldı.

Ak Parti eski milletvekili Şamil Tayyar, Tarsus civarında karşılaştığı ve akaryakıt kaçakçılarını ihbar ederek geçimini sağlayan eski bir kamu görevlisinin sıra dışı hikayesini paylaştı. Tayyar'ın aktardığına göre, profesyonel olarak "ödül avcılığı" yapan muhbir, sonuçlanan 8 ihbarı karşılığında bugüne kadar yaklaşık 2 milyon dolar ödül kazandı.

EPDK MÜHENDİSLİĞİNDEN PROFESYONEL MUHBİRLİĞE

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tanıştığı kişinin profilini anlatan Şamil Tayyar, şahsın yıllarca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) mühendis olarak görev yaptıktan sonra ayrıldığını belirtti. Mesleki tecrübesini akaryakıt kaçakçılığını tespit etmek için kullanan eski mühendisin, süreci yakından takip eden cumhuriyet savcılarını, KOM polislerini ve gümrük müfettişlerini ezbere bildiği aktarıldı.

"4-5 YILDIR KAÇAKÇILIK OLMUYOR, İŞLER KESAT"

Bugüne kadar 21 ihbarda bulunan ve 8'i sonuçlanan muhbirin akaryakıt piyasasına ilişkin değerlendirmelerine de yer veren Tayyar, kaçakçılığın son yıllarda ciddi oranda azaldığını ifade etti. İhbarcının "Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4-5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil. Abi işler kesat artık, açız yani" sözlerini aktaran Şamil Tayyar, muhbir işlerinin kesat gitmesinden üzüntü duysa da kaçakçılığın engellenmiş olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

İşte Şamil Tayyar’ın o paylaşımı; 

Vatandaş dolaşıyor.

Bugün Tarsus civarında hayatımın en ilginç simasıyla tanıştım.

Önce “kafa buluyor” sandım, kurcalayınca “hayali” olmadığına kanaat getirdim.

Adam profesyonel muhbir, bir nevi ödül avcısı.

Yıllarca EPDK’da çalışıp ayrılmış bir mühendis, akaryakıt kaçakçılarını ihbarı, geçim kaynağı olmuş.

21 ihbarda bulunmuş, 8’i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar “ödül”kazanmış.

İlgili savcıları, KOM polisleri, gümrük müfettişlerini yakın çalıştığı için ezbere biliyor.

Ya şimdi işler nasıl?

Akaryakıt fiyatlarının artışından o da muzdarip olmuş:

“Abi işler kesat artık, açız yani. Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4/5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil.”

Muhbir (A.A) kaçakçılık azaldığı için mutsuz ama ben son cümleden mutlu oldum.

Kaçakçıların eskisi kadar rahat olmadığını duymaktan.

Bu arada “fon esprisi” yapmadı ama “mücadeleni takip ediyorum” dedi.

Eyvallah.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMetin Yalcin:

Vergi kaçağını ihbar edene devlet yakalanıp kesilen verginin % 10 unu öder ama hayali ihbar olursa ihbarcıyı çarmıha gerer Ankarada babasını kardeşini ihbar parası için ihbar eden adamlar vardı 1990 lı yıllarda o günün parası ile bile trilyonlarca vergi kaçağını yakaladı maliye bakanlığı ..

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