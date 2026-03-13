Türkiye'ye tarihi yeniden sevdiren adam: İlber Ortaylı kimdir?

Hayatını kaybeden duayen isim İlber Ortaylı, akademik çalışmaları, kitapları ve televizyon programlarıyla geniş kitlelere tarihi sevdiren önemli bir tarihçiydi. Renkli kişiliği, güçlü hitabeti ve engin bilgi birikimiyle yalnızca akademi dünyasında değil kamuoyunda da büyük bir etki yaratan Ortaylı, yıllar boyunca Osmanlı tarihi başta olmak üzere birçok alanda yaptığı çalışmalarla Türk tarihçiliğinin en tanınan isimlerinden biri oldu.

  • İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak doğdu.
  • İlber Ortaylı, 2005 yılında Topkapı Sarayı'nın müze müdürlüğüne getirildi ve 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu.
  • İlber Ortaylı, 2007'de Rusya tarafından verilen Puşkin Madalyası'nı aldı ve 2017'de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye'de tarih denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan İlber Ortaylı, akademik çalışmaları, televizyon programları ve kendine özgü üslubuyla geniş kitlelere tarihi sevdiren önemli bir tarihçi ve akademisyendi. Renkli kişiliği, güçlü hitabeti ve geniş bilgi birikimiyle tanınan Ortaylı, sadece akademi dünyasında değil kamuoyunda da "tarihi anlatan hoca" olarak hafızalara kazındı.

ÇOK KÜLTÜRLÜ BİR AİLEDE BÜYÜDÜ

İlber Ortaylı, 21 Mayıs 1947'de Avusturya'nın Bregenz şehrinde Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesi, Ortaylı henüz iki yaşındayken Türkiye'ye göç etti.

Annesi Şefika Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde yıllarca öğretim üyeliği yaptı.

Uçak mühendisi babası Kemal Ortaylı ise Kırım tarihi ve Tatarlar üzerine eserleri Türkçeye kazandırdı. Türkçe, Almanca ve Rusçanın konuşulduğu bir ev ortamında büyüyen Ortaylı, küçük yaşlardan itibaren çok dilli ve çok kültürlü bir atmosferde yetişti.

AKADEMİK HAYATININ TEMELLERİ

Orta öğrenimini İstanbul Avusturya Lisesinde tamamlayan Ortaylı, 1965 yılında Ankara Atatürk Lisesinden mezun oldu. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümüne girdi.

Burada Türkiye'nin önemli akademisyenlerinden Şerif Mardin, Halil İnalcık, Mümtaz Soysal ve Seha Meray gibi isimlerin öğrencisi oldu.

1970 yılında üniversiteden mezun olan Ortaylı, yüksek lisans çalışmalarını ABD'de University of Chicago'da Halil İnalcık ile yaptı.

1974 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktorasını tamamladı. 1979 yılında "Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu" adlı çalışmasıyla doçent oldu.

DÜNYA ÜNİVERSİTELERİNDE DERSLER VERDİ

1982 yılında üniversitelere uygulanan siyasi yaptırımlara tepki göstererek görevinden istifa eden Ortaylı, bu dönemde Avrupa ve dünyanın farklı üniversitelerinde dersler verdi.

Viyana, Berlin, Paris, Princeton, Moskova, Roma, Münih, Cambridge ve Oxford gibi şehirlerde seminerler ve konferanslar veren Ortaylı, uluslararası akademi çevrelerinde de tanınan bir tarihçi haline geldi.

1989 yılında Türkiye'ye dönerek profesör unvanını aldı ve uzun yıllar Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde İdare Tarihi Anabilim Dalı başkanlığı yaptı.

TOPKAPI SARAYI'NIN MÜDÜRÜ OLDU

2005 yılında Ortaylı, Türkiye'nin en önemli tarihi mekânlarından biri olan Topkapı Sarayı'nın müze müdürlüğüne getirildi. Yedi yıl boyunca bu görevde bulunan Ortaylı, 2012 yılında yaş haddinden emekli oldu.

Akademik çalışmalarının yanı sıra Galatasaray Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve çeşitli kurumlarda dersler vermeye devam etti.

TELEVİZYON PROGRAMLARI İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI

İlber Ortaylı, akademik çalışmalarının yanı sıra televizyon programlarıyla da geniş kitlelere ulaştı.

TRT'de yayımlanan "İlber Ortaylı ile" belgesel programı ve NTV'deki "Tarih Dersleri" programıyla tarih konularını geniş kitlelere anlatan Ortaylı, televizyon ekranlarında da büyük ilgi gördü.

Uzun yıllar boyunca Milliyet gazetesinde yazılar yazan Ortaylı'nın çok sayıda makalesi ve kitabı yayımlandı.

ÇOK SAYIDA DİL BİLİYORDU

Ortaylı ileri düzeyde, Osmanlıca, Kırım Tatarca, Arapça, Farsça, Almanca, Fransızca, İtalyanca, Latince, Yunanca, Rusça, Slovakça, Romence, Sırpça, Hırvatça ve Boşnakça biliyordu.

Geniş kütüphanesi ve tarih bilgisinin yanı sıra kendine özgü yorumlarıyla tanınan Ortaylı, Türkiye'de tarih biliminin popülerleşmesinde önemli rol oynadı.

Ortaylı kitaplığında 30 bin civarında kitabı olduğunu ve bunların 5 binini Galatasaray Üniversitesine bağışladığını ifade etmişti.

PUŞKİN MADALYASI SAHİBİ

Tarih alanındaki çalışmaları nedeniyle 2001 yılında Aydın Doğan Ödülü'ne layık görülen Ortaylı, 2007'de Rusya tarafından verilen Puşkin Madalyası'nı aldı.

2017 yılında ise Türkiye'nin en prestijli kültür sanat ödüllerinden biri olan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görüldü.

Elif Yeşil
Haberler.com
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş

Ameliyattan önceki sözleri duygulandırdı! Resmen hayatı anlatmış
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İran'dan Ankara'nın beklediği açıklama geldi
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
Ali Şahin asıl tehlikeyi işaret etti: Savaş bunun için planladı

Ali Şahin asıl tehlikeyi işaret etti: Savaş bunun için planladı
İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia

İmam hatip lisesinde görevli kadın öğretmen hakkında skandal iddia
Pezeşkiyan, Modi'nin talebini hiç düşünmeden reddetti

Modi'ye büyük şok: İran bu kucaklamayı affetmedi
Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, İran sınırında

Ankara'dan bölgeye ince mesaj! Komutan sınırda
İran'da neler oluyor? Bakana bile rest çektiler: Kimse engelleyemez

İran'da neler oluyor? Savaşı bırakıp neyin derdine düştüler
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Türk futbolunun köklü takımını kendine düşman etti
'Dünyanın en güzel kızı' evleniyor: Nişan yüzüğü olay

"Dünyanın en güzel kızı" evleniyor: Nişan yüzüğü olay
Ve bomba patladı! Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha

Galatasaray'a bir dünya yıldızı daha
İlber Ortaylı'dan gençlere unutulmaz hayat dersi

Sözleri yeniden gündem oldu: İlber Hoca'dan unutulmaz hayat dersi
Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti

Putin'in ortalığı karıştıran İran hamlesini itiraf etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı

Erdoğan'dan İlber Ortaylı için baş sağlığı mesajı
Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık tazminat davasını kaybetti

5 yıl sonra gelen haberle yıkıldı
Kim Jong Un'dan Araplara hayati uyarı: Eğer bugün uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...

Araplara hayati uyarı: Eğer uyanıp İran'ın yanında savaşmazlarsa...
Gazze'de bir ilk! Hamas askeri geçit düzenledi

Gazze'de bir ilk! Görüntü bugünden
Murat Övüç yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar

Yeniden hakim karşısına çıktı: İşte karar
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi

Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü
Kendi ağzıyla söyledi! İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım

İşte düdük astırılan Arda Kardeşler'in tuttuğu takım
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Müjdeli haberi Kemerburgaz'a verdi! Futbolcular sabırsızlıkla pazartesi gününü bekliyor

Verdiği haberle futbolculara bayramı erken getirdi
Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay Bayındır'a telefon

Bu kez Beşiktaş değil! Süper Lig devinden Altay'a sürpriz telefon
Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti

Bu 64 markayı evinize sokmayın: Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti
Paranın içinde yüzüyor! Inter Miami'nin ortağı, Messi'ye ödedikleri yıllık maaşı açıkladı

Paranın içinde yüzüyor! İşte 1 yılda kazandığı dev maaş
Monaco'nun yıldızı Blossomgame'den ''Fenerbahçe'ye gel'' çağrısına heyecanlandıran cevap

Yıldız oyuncudan ''F.Bahçe'ye gel'' çağrısına ''Görelim...'' cevabı
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti

Savaş sürerken Türkiye kilidi açtı
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler

Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz

Netanyahu'dan beklenmedik geri adım
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk

Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken...
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti

İşte Benim Stilim yarışmacısı ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
Allah ıslah etsin! Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın

Mübarek Ramazan günü kaydedilen görüntüye bakın
Ronaldo'nun oğlundan 'Babanla oynamak ister misin?' sorusuna bomba yanıt

Sorulan soruya "İnşallah" dedi, ortalık yıkıldı
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın "Güle güle" dedi
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Hayatı kaybeden İlber Ortaylı için art arda taziye mesajları

Hayatı kaybeden İlber Ortaylı için art arda taziye mesajları
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi

İstiklal Marşı'nın dili tartışma yarattı: CHP ve MHP'den peş peşe tepki
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Dünya Kupası Elemeleri play-off maçları öncesi Yusuf Akçiçek'ten kötü haber

Dünya Kupası Elemeleri öncesi şok! Milli yıldızımız bıçak altına yattı
Anne ve anneannesini 110 parçaya ayırıp uzuvlarını camdan atan Rabia'nın cezası belli oldu

Annesi ve anneannesini 110 parçaya ayıran Rabia'nın cezası belli oldu
İlber Ortaylı'nın ölüm haberini alan Fatih Altaylı gözyaşlarına boğuldu

Acı haberi alan ünlü gazeteci gözyaşlarına boğuldu
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor
Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi

Salih Müslim için Kamışlı'da cenaze töreni! Öcalan mesaj gönderdi
Trump ve Netanyahu'yu çıldırtacak görüntü: Pezeşkiyan meydanlara indi

İran'a tehditler savuran ikiliyi çıldırtacak görüntü