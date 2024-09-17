İstanbul Ticaret Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Gerçekleşti

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin 2024-2025 akademik yılı açılış töreni, Sütlüce Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Törene, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Rektör Prof. Dr. Necip Şimşek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve TerbiyeKurulu Başkanı Prof. Dr. Cihat Demirli, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, İTO YK Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, İTO Meclis Başkanı Dr. Erhan Erken, Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, rektör yardımcıları, üniversiteninakademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Açılış dersi Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala tarafından verildi.

"İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ'NDE GEÇMİŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

2024-2025 akademik yılının açılış töreninde Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, öğrencilere ve üniversite camiasına hitap etti.

Üniversitede öğretim üyeliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin iş dünyası ile olan güçlü iş birliği ve uluslararasılaşma konusundaki başarılarının altını çizdi. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını dileyen Bakan Bolat, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Türkiye'de itibarlı ve marka bir üniversite haline gelmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Bakan Bolat, Türkiye'nin geleceği için iyi donanımlı, bilgi ve beceri sahibi bireylerin yetiştirilmesinin en öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, üniversitelerin bu doğrultuda stratejik kurumlar olarak görülmesi gerektiğini belirtti. Üniversitelerin sadece eğitim vermekle kalmayıp, ARGE faaliyetleri ve üretilen bilginin toplumla buluşturulması gerektiğini söyledi. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin bu alanda çok başarılı bir örnek olduğunu ifade eden Bolat, iş dünyası ile kurulan sağlam bağların önemini hatırlattı.

Konuşmasında, Türkiye'nin eğitimde son yıllarda kaydettiği önemli ilerlemelere de değinen Bakan Bolat, üniversite sayılarının artması, akademisyenlerin desteklenmesi ve öğrencilere sunulan imkanların genişlemesiyle Türkiye'nin uluslararası bir cazibe merkezi haline geldiğini söyledi. Bugün Türkiye'de 340 bin uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Ticaret Bakanı Bolat, bu durumun Türkiye'nin eğitimdeki başarısını ve uluslararası alandaki etkinliğini gösterdiğini ifade etti.

Bakan Bolat, öğrencilere yönelik mesajlarında, üniversite hayatının sadece bir başlangıç olduğunu, eğitimin hayat boyu devam ettiğini vurguladı. Üniversite diplomasının, hayat üniversitesinde başarılı olmak için bir adım olduğunu söyleyen Bakan Bolat, öğrencilere meraklı, çözüm odaklı ve sürekli kendini yenileyen bireyler olmalarını tavsiye etti. Yabancı dil öğrenmenin ve yurt dışı deneyimlerinin önemine dikkat çeken Bakan Bolat, gençlerin aldıkları eğitimleri Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamak için kullanmaları gerektiğini belirtti.

Son olarak, Türkiye'nin büyük bir yarış içinde olduğunu hatırlatan Ticaret Bakanı Bolat, gençlerin güçlü, cesur ve enerjik bir şekilde bu yarışta yer alarak ülkemizi daha ileriye taşıyacaklarını dile getirdi. 2024-2025 akademik yılının İstanbul Ticaret Üniversitesi'ne ve tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyerek konuşmasını tamamladı.

"BARIŞ VE HUZURUN ÜNİVERSİTESİ"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, 2024-2025 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin yeni dönem hedeflerini ve vizyonunu paylaştı. Prof. Dr. Şimşek, 26 bin 176 mezunu geride bırakarak yeni akademik yıla başlarken, bu yıl aramıza katılan 1800'e yakın yeni öğrencinin de üniversite ailesine katılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, uluslararası alanda güçlü iş birlikleri ve genişleyen Erasmus ağıyla İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin, Türkiye ve Türk dünyasının farklı üniversiteleriyle akademik ve araştırma faaliyetlerini zenginleştirmeye devam edeceğini vurguladı.

Prof. Dr. Şimşek, üniversitenin sosyal sorumluluk anlayışına da dikkat çekerek, dünya genelinde yaşanan insanlık dramlarına karşı duyarlılık göstermenin önemine değindi. Özellikle Gazze'de yaşanan zulme vurgu yapan Prof. Dr. Şimşek, İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak bu tür olaylara sessiz kalınmaması gerektiğini kaydederek "Üniversite olarak, öğrencilerimize barış, adalet ve insan haklarının değerini hissettirecek eğitimler vermeye ve etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin güçlü vizyonu, bilgi ve tecrübe birikimiyle uluslararası bilim dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğini söyleyen Prof. Dr. Şimşek, "Barış ve huzurun üniversitesi" olma yolunda ilerlerken, çağdaş, ancak manevi değerlerini unutmayan bir anlayışla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİ VE YENİLİKLERLE YENİ DÖNEME HAZIRLIK

İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, 2024-2025 akademik yıl açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin uluslararası alanda büyüyen iş birliklerine dikkat çekti. Dr. Kuralay, Özbekistan'ın Buhara Devlet Üniversitesi ve Taşkent Dokumacılık ve Sanayi Üniversitesi ile ortak dersler başlattıklarını hatırlatarak bu yenilikçi adımın, iki ülke arasında akademik iş birliğini güçlendirdiğini ve diğer kardeş ülkelerle de benzer iş birliklerinin devam edeceğini vurguladı.

Dr. Kuralay, konuşmasında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin uluslararası öğrencilere verdiği önemi de vurguladı. 82 ülkeden bin 155 uluslararası öğrenciyi bünyesinde barındıran üniversitenin, bu öğrencileri misafir olarak değil, kendi öğrencileri olarak gördüğünü belirten Dr. Kuralay, uluslararası öğrencilerin kültür elçisi olarak yetiştirildiğini ifade etti.

Ayrıca, uluslararası öğrencilere sosyal medyada ve kamuoyunda yürütülen kara propagandalara karşı duruşlarını net bir şekilde sergileyeceklerini ekleyen Dr. Kuralay, yaz döneminde üniversiteye yapılan yeniliklerden bahsetti. Dr. Kuralay, üniversite girişinde yer alan koridorun "Ticaret Cadde" olarak yeniden düzenlendiğini ve öğrencilerin bu alanı daha verimli kullanmaları için hizmete açıldığını açıkladı. Ayrıca, konferans salonunun üzerindeki az bilinen alanın "Sadabat Bahçe" olarak düzenlendiğini belirten Dr. Kuralay, bu alanda satranç, mini futbol, teraslar ve dinlenme alanları gibi sosyal olanaklar sunularak öğrencilere yeni bir nefes alma alanı yaratıldığını ifade etti.

Dr. Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin Eminönü'ndeki eski Ticaret Odası binasının restorasyonunun tamamlandığını ve bu binada enstitüler, hazırlık okulu ve Sürekli Eğitim Merkezinin yer alacağını müjdeledi. Bu yeniliklerle, üniversitenin hem öğrencilerine hem de akademik kadrosuna daha modern ve işlevsel bir eğitim ortamı sunmayı hedeflediğini kaydeden Dr. Kuralay, üniversitenin güçlü bir vizyonla, uluslararası iş birlikleri ve yenilenen altyapısı ile eğitim yolculuğuna emin adımlarla devam edeceğini sözlerine ekledi.

MEHMET DEVELİOĞLU'NDAN ÖĞRENCİLERE ÖNEMLİ TAVSİYELER



İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve üniversitenin Mütevelli Heyet Üyesi Mehmet Develioğlu, üniversitenin öğrencilere sunduğu imkanları ve kariyer yolculuklarında onlara rehberlik edecek projeleri vurguladı. Develioğlu, İstanbul Ticaret Odası'nın 800 bini aşkın üyesiyle iş dünyası, kamu ve üniversite arasındaki iş birliğine özel önem verdiklerini belirtti ve bu sinerjinin öğrencilerin eğitim hayatında ne denli büyük katkılar sağladığını dile getirdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak, öğrencilerin teorik ve pratik eğitimi bir arada alabileceği bir ortam yaratmaya çalıştıklarını ifade eden Develioğlu, üniversitemizin sanayi ve ticaretin merkezi olan İstanbul'da böyle bir eğitim modelini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Develioğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin her yıl 150 öğrenciye staj imkânı sunduğunu ve mezunların %80'inin eğitim aldıkları alanda istihdam edildiğini vurgulayarak, öğrencilerin kariyer yolculuklarında İstanbul Ticaret Odası'nın desteklediği Öğrenci Hamili Projesi gibi programlarla yanlarında olduklarını belirtti. Ayrıca, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca girişimci olmaları ve bilgi hazinelerini geliştirmeleri için cesaretlendiren Develioğlu, tüm gayretlerinin öğrencilerin en iyi eğitimi almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Son olarak, yeni akademik yılın hayırlı ve verimli geçmesi dileklerini ileten Develioğlu, üniversitemizin mütevelli heyetinin ve yönetim kurulunun, öğrencilerin en iyi imkanlarla buluşturulması için sürekli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, yeni dönemde tüm öğrencilerin başarılı bir yıl geçirmelerini temenni etti.

İTO'NUN KÖKLÜ MİRASI ÜNİVERSİTEMİZE GÜÇ KATIYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı ve Üniversitenin Mütevelli Heyeti Üyesi Dr. Erhan Erken, akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, İTO'nun kurumsal gücünün üniversiteye büyük katkı sağladığını vurguladı. Dr. Erken, 2001 yılında üniversitenin kuruluş sürecinde aktif bir rol aldığını belirterek, "İTO'nun 142 yıllık geçmişi ve kurumsal ağırlığı, üniversitemizin bugün geldiği noktada büyük bir etkiye sahip" dedi.

Dr. Erken, üniversitenin hem mesleki eğitim hem de bilimsel alanda önemli katkılar sunduğunu ifade ederek "Üniversitemizin iş dünyasıyla kurduğu güçlü bağların, öğrencilerimizin mezuniyet sonrası kariyerlerinde önemli bir avantaj sağlıyor. İTO ve üniversitemizin iş birliği, hem ticaret hem de bilim dünyasında senkronize çalışmayı gerektiriyor. Bu, kolay bir görev değil, ancak hep birlikte bu zorluğun üstesinden geliyoruz" dedi.

Son olarak, üniversitenin 20 yıllık sürecinde önemli mesafeler kat ettiğini dile getiren Dr. Erken, Gazze'deki zorlu şartlara da dikkat çekerek, "Eğitim her coğrafyada büyük önem taşıyor. Gazze'de şu anda üniversitelerin bulunmaması, o bölgedeki sıkıntıların bir göstergesi. Zulüm altındaki insanların kurtulmasını diliyorum," ifadelerini kullandı.

Dr. Erhan Erken, üniversitemizin gelecekte daha da büyük başarılara imza atacağına olan inancını yineledi.

"İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM EKOSİSTEMİNDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR"

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Prof. Dr. Cihat Demirli de açılış töreninde yaptığı konuşmada, üniversitenin eğitim ekosistemindeki yerini vurguladı.

Akademik yaşamının büyük bir kısmını bu üniversitede geçirdiğini belirten Prof. Dr. Demirli, "Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin yeni yönetimine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Üniversitenin, nitelikli insan gücü yetiştirme noktasında önemli bir role sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirli, yükseköğretimin okul öncesinden başlayan eğitim sürecinin en kritik tamamlayıcısı olduğunu belirterek, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin kendine özgü ağırlığı ve bağımsız yapısıyla eğitim dünyasında önemli bir yere sahip olduğunu, bu durumu üniversiteden ayrıldıktan sonra daha da yakından gözlemlediğini söyledi.

Konuşmasını, "Yeni akademik yılın hepimiz için hayırlı olmasını diliyor, üniversitemizin başarılarının devamını temenni ediyorum," sözleriyle tamamlayan Prof. Dr. Demirli, kıymetli hocalarıyla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

"DAHA ADİL BİR DÜNYA MÜMKÜN"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy ise akademik yılı açılışında yaptığı konuşmada, ÖSYM'nin 50. yılını kutladığını ve her yıl 13 milyon kişiye sınav yaptıklarını belirtti. Bu yıl 3 milyon 120 bin adayın sınavını başarıyla gerçekleştirdiklerini ve 980 bin öğrencinin yerleştirilmesinden mutluluk duyduklarını ifade eden Ersoy, üniversitelerin temel görevlerinin eğitim, AR-GE ve toplumsal fayda sağlamak olduğunu vurguladı.

Prof. Dr. Ersoy, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin güçlü finansal destek, yetkin akademisyen kadrosu ve toplumsal katkılarıyla Türkiye'nin yeni yüzyılında önemli bir rol üstleneceğini belirterek, "İstanbul Ticaret Üniversitesi, geçmişteki İbni Sina, Farabi, Cezeri gibi bilim insanları çıkaran bu topraklardan, gelecekte de Aziz Sancar ve İskender Pala gibi isimler yetiştirecek" dedi.

Konuşmasında Gazze'deki duruma da değinen Prof. Dr. Ersoy, Gazze'de akademisyen ve öğrencilerin açılış yapamadığını belirterek, İsrail'in zulmünün sona ermesi ve Filistin'in özgürlüğü için temennide bulundu.

Son olarak, Prof. Dr. Ersoy, ÖSYM'nin uluslararası alanda önemli adımlar attığını belirtti. TR-YÖS adıyla uluslararası öğrenci sınavını başlattıklarını, şubat ayında e-TEP sınavını hayata geçireceklerini ve Türkiye'de YKS sınavının e-sınav formatında yılda birden fazla yapılması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.

Prof. Dr. Ersoy, bu yeniliklerin Türk eğitim sistemine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, akademik yılın hayırlı olmasını diledi.

AÇILIŞ DERSİ PROF. DR. İSKENDER PALA'DAN

Akademik yılı açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala'nın ders niteliğindeki açılış dersinde, gençlere önemli mesajlar verdi. Prof. Dr. Pala, konuşmasında Mevlâna'nın Mesnevisinden ve daha önce Çin Denemeleri isimli bir kitaptan okuduğu bir hikâyeden yola çıkarak, okçuluk metaforuyla bilgi ve başarı yolculuğunu ele aldı. Öğrencilere, derslerinde ve hayatlarında sadece diploma hedefiyle değil, gerçek bir öğrenme amacıyla ilerlemeleri gerektiğini vurguladı.

Prof. Dr. Pala, hikâye anlatımıyla başarıya ulaşmanın sabır ve özveri gerektirdiğini, sadece teknik bilgiyle değil, içsel yolculukla da gelişim sağlanabileceğini ifade etti. Chi Chang ve ustası Veifi üzerinden, en iyi olmanın yolunun sürekli kendini aşmak ve öğrenci olmayı asla bırakmamak olduğunu belirtti. Prof. Dr. Pala, öğrencilerin üniversitedeki olanakları sonuna kadar kullanmaları gerektiğini, aksi halde bu fırsatları kullanmak isteyen birçok genç olduğunu hatırlattı.

Pala, öğrencilere İstanbul'daki eğitim hayatlarının, kendilerine sunulan imkanları değerlendirerek en iyi şekilde değerlendirmeleri gerektiğini vurgularken, başarıya ulaşmanın en yakın rakiplerini geçmekle değil, sınıfın genel seviyesini yükseltmekle mümkün olacağını belirterek, öğrencilerin birbirlerine karşı rekabetçi olmaları gerektiğini, bu rekabetin başarıya giden yolu açacağını söyledi.

Son olarak, Prof. Dr. İskender Pala, öğrencilerin kendilerini sadece diplomaya değil, gerçek bilgiye adaması gerektiğini, bu yolda sabırla ve azimle ilerleyenlerin büyük başarılar elde edebileceğini vurguladı. Pala'nın açılış dersi, öğrencilere akademik ve kişisel gelişimlerinde ilham kaynağı olacak önemli dersler sundu.