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Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

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Ünlü isimler, Atatürk pankartı ve görseli taşıyan tişörtlerin giyilmesine izin verilmemesi gerekçesiyle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki maça çıkmamasına sessiz kalmadı. Takımların kararını destekleyen ünlü isimler "Sahaya çıkmadan atılan en güzel gol" ifadelerini kullandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak olan Turkcell Süper Kupa maçı öncesinde kriz çıktı. Maça saatler kala Suudi yönetiminin Galatasaray ile Fenerbahçe'ye Atatürk fotoğraflı tişörtü giymesine izin vermeyince takımlar da maça çıkmama kararı alarak ülkeye döndü. Yaşanan kriz ülke gündemine otururken sosyal medyada yer yerinden oynadı. Ünlü isimlerde yaşanan duruma sessiz kalmayarak sosyal medya hesaplarından tek tek paylaşım yaparak destek oldu.

İşte ünlü isimlerin paylaşımları...

BURAK ÖZÇİVİT

"İzlediğim en güzel derbiydi. Yüreğinize kurban"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

HANDE ERÇEL

"Fikrin fikrimiz, yolun yolumuz Ata'm"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

TARKAN

"Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerimize bu kararlarından ve dik duruşlarından dolayı teşekkür ederim. Atamıza sahip çıkmanız çok değerli. Ne mutlu Türküm diyene. Yurtta sulh cihanda sulh"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

GÜLBEN ERGEN

"Sahaya çıkmadan atılan gol! Adının rüzgarıyla kazanılan galibiyet"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

DEFNE SAMYELİ

"Atatürk saygısızlık, tüm milletimize saygısızlıktır. İki büyük kulübümüzün aldığı maça çıkmama kararını onur ve gururla kucaklıyorum. Süper Kupa'nın bizim için kutsal milli değerleri hiç saydığı anlaşılan Suudi Arabistan'da ne işi var ayrıca?"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

ALİŞAN

"Biz birbirimizi yeneriz, siz bizi yenemezsiniz"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

UĞUR ARSLAN

"İzlediğim en güzel derbiydi. Yüreğinize kurban"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

EZGİ MOLA

"Onların bir Ata'sı yok! Ne mutlu bize"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

GÜLŞEN

"Birlik beraberliği de sonsuz aşkı da senden öğrendik"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

MEHMET ALİ ERBİL

"Atatürk, pazarlık konusu olamaz"

Ünlü isimler, Suudi Arabistan'da yaşanan Süper Kupa krizine sessiz kalmadı

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Suudi Arabistan Galatasaray Fenerbahçe Magazin Dünya Haberler

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Yorumlar (5)

Erkan Katar:

O kadar sahteki tepkileri aynı olay Disney yaptığında hiç birinin ağzından bir kelime çıkmadı çabuk onutular

Yanıtla324
emre karakuş:

ünlü isimler yani çakma sahte atatürkçüler hortlamış yine ama işlerine gelmediğinde hortlamazlar mesela disney olayında neden çünkü orda mama var.

Yanıtla219
sıradan biri:

işsizler ordusu klavye başında.

Yanıtla16
Hilmi Kaya:

Disneye ses çıkarmayanlar, adamın ölüsünden bile nemalanıyorlar .

Yanıtla12
Ütopik Yorumcu:

yiyorsa yapsınlar disneyede niye tepki göstremediler acizsiniz yalandan tepkiler felan

Yanıtla02
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