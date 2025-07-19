Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı
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Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı
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Suriye'nin Süveyda ilinde ateşkes çağrılarına rağmen yaşanan şiddetli çatışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanlığı güvenlik güçlerinin bölgede yeniden konuşlanmaya başladığını duyurdu. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, tüm taraflara güvenlik güçlerinin ateşkesi sorumlulukla uygulayabilmesi için gerekli alanın açılması ve akan kanın durdurulması çağrısında bulunuldu.

Suriye'nin güneyinde Ürdün sınırındaki Süveyda ilinde Bedevi Araplar ile bazı Dürzi silahlı gruplar arasında çatışmalar devam ederken Cumhurbaşkanlığı, güvenlik güçlerinin yeniden bölgede konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

TÜM TARAFLARA AKAN KANIN DURDURULMASI ÇAĞRISI

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye halkının kanının dökülmesini önlemek ve devletin ulusal ve insani sorumluluğunun gereği olarak kapsamlı bir ateşkes kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Açıklamada, tüm taraflara devlet kurumları ile güvenlik güçlerinin ateşkesi sorumlulukla uygulayabilmesi için gerekli alanın açılması, istikrarın sağlanması ve akan kanın durdurulması çağrısında bulunuldu.

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, tüm silahlı çatışma ve savaş eylemlerinin derhal ve ülkenin her yerinde durdurulması, sivillerin korunmasının garanti altına alınması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması istendi.

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

GÜVENLİK GÜÇLERİ KONUŞLANMAYA BAŞLADI

Ateşkesin uygulanmasını sağlamak, kamu düzenini tesis etmek ile sivillerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde konuşlanmaya başladığı belirtilen açıklamada, bu adımların "sükunet ve istikrarın pekiştirilmesi" amacını taşıdığı vurgulandı.

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

YÜZLERCE AİLE GÜVENLİ BÖLGELERE YERLEŞTİRİLDİ

Öte yandan Süveyda'da yüzlerce aile çatışmaların yaşandığı yerlerden çıkarılarak güvenli bölgelere yerleştirildi. Dera Valiliği, Dürzi silahlı gruplar tarafından 2 bin 500'den fazla Bedevi aşiretlerine mensup yerinden edilen aile tespit edildiğini bildirdi.

İşte bölgeden kareler:

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Suriye yönetimi, çatışmaların devam ettiği Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı

Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarınecati tuncer:

dürzi diye bizde adi şereften yoksun kişilere söylenen sözdü atalarımızın bir bildiği varmış.

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Haber YorumlarıFirat Tas:

İsrail'in iki uçagıyla hepsi Hamaney'in Nasrallah in yanına uçar abartılacak bir şey yok

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Haber YorumlarıSadi:

Kuzeyde PYD acilen bitirilmelidir benden söylemesi

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Haber YorumlarıErsin Turus:

Ölüm senin kürtlerde başka bir derdin yokmu.kürtler ne yaptı sana merak ediyorum.

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Haber YorumlarıSos:

tamam

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

10-Aralık-2024'te "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES, KARŞISINDA, SURİYE HALKIYLA BİRLİKTE BİZİ DE BULACAKTIR" diye yalan söyleyen SAHTEKÂR nerede ?....... Birisi o SAHTEKÂRA söylesin, İsrail ordusu "8 AYDIR", başkent Şam'ın 25 KİLOMETRE GÜNEYİNDE..... ve canı istediği zaman da zırt~pırt SURİYE'yi BOMBALIYOR..... şu anda da "SÜVEYDA" yı bombalıyor.......... Birisi o "SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SALDIRAN HERKES, KARŞISINDA, BİZİ BULACAKTIR" diyen SAHTEKÂRA hatırlatsın.......

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Suriye nin bir yonetimi var mi?

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