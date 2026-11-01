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İddiaya göre Eskişehir'de çiftçinin 15 milyon TL'lik domatesi traktörlerle ezildi

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İddiaya göre Eskişehir'de çiftçinin 15 milyon TL'lik domatesi traktörlerle ezildi
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Eskişehir'de bir çiftçinin 158 dönümlük tarlasındaki yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domateslerin kimliği belirsiz kişilerce traktörlerle ezildiği iddia edildi. Çiftçi, sulama borularının da kesildiğini görünce jandarmaya bildirdi.

Eskişehir'de bir çiftçinin 158 dönümlük araziye ektiği ve hasada hazır hale getirdiği yaklaşık 15 milyon TL değerindeki domatesler, kimliği belirsiz kişilerce traktörlerle ezildi.

Olay, 31 Ekim gecesi Çerkez Çukurhisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftçi Mustafa Umarlar tarafından kiralanan 158 dönümlük tarlada yetiştirilen domatesler, kira sözleşmesinin sona ermesinin ertesi gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tarım makineleri ve traktörlerle ezildi. Sabah saatlerinde tarlasına giden Umarlar, hasat edilmeyi bekleyen tüm mahsulün telef edildiğini ve sulama borularının da kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini gördü. Yaklaşık 8 milyon TL üretim masrafı yaptığı ve tarlada 15 milyon TL değerinde ürünü olduğu öğrenilen çiftçi, durumu jandarma ekiplerine bildirerek hukuki süreç başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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