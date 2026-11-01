İzmir'de 14 yıldır aranan firari, odaya kazdığı kuyuya saklanamadan yakalandı! Kesinleşmiş 10,5 yıl cezası vardı

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İZMİR'in Tire ilçesinde, kesinleşmiş 10,5 yıl hapis cezasıyla 14 yıldır aranan Ş.K. (59) yakalandı. Ş.K., bir evin içine kazdığı gizli bölmeye girip saklanamadan, polis ve jandarma ekiplerinin ortak çalışmasıyla gözaltına alındı.

KİRELİ MAHALLESİ'NDEKİ EVDE SAKLANIYORDU

Tire Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda; 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde satmak ve sağlama' suçlarından hüküm giyen Ş.K.'nin, Kireli Mahallesi'nde bir evde saklandığı tespit edildi. Ekipler, evin çevresini dronla da inceledikten sonra baskın düzenledi.

EVİN İÇİNE KUYU KAZMIŞ

Söz konusu eve yönelik operasyonda; Ş.K. tarafından evin içindeki bir alana kuyu kazılıp gizli bölge oluşturulduğu belirlendi. Ş.K., hazırladığı gizli bölmeye girip saklanamadan yakalandı. Gözaltına alınan Ş.K.'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı