Haydarpaşa’ya arkeoloji, Sirkeci’ye göç müzesi! Bakan Ersoy tarih verdi

Antalya’da bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nin açılış programına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’daki büyük kültür projelerinin takvimini paylaştı. Ersoy, Formula 1 ve gece müzeciliğine ilişkin planlarını da anlattı.

HAYDARPAŞA’DA KÜTÜPHANE, MÜZE VE ATÖLYELER

Açılışın ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Ersoy, Haydarpaşa ve Sirkeci’de çalışmalar sırasında öngörülmeyen bazı durumlarla karşılaştıklarını, tescilli tarihi yapılarda bunun mümkün olduğunu söyledi. Farklı dönemlerde inşa edilmiş çok sayıda yapının bulunduğu alanlarda her binanın taşıyıcı sistemini ve koruma ihtiyacını ayrı ayrı değerlendirdiklerini belirtti.

Ana gar binasının ulaşım işlevini korumaya devam edeceğini kaydeden Ersoy, “Bunun yanında her yaş grubuna hitap eden büyük bir kütüphane, yazma eserlere yönelik alanlar, sergi salonları, sanat ve tasarım atölyeleri ile çok amaçlı kültür-sanat mekanları hazırlıyoruz. Anadolu Yakası’nın ilk arkeoloji müzesini de burada hayata geçirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“SİRKECİ’DE GÖÇ MÜZESİ OLUŞTURUYORUZ”

Sirkeci’de farklı bir tarihsel anlatının öne çıkacağını vurgulayan Ersoy, “Burada bir göç müzesi oluşturuyoruz. Çünkü Sirkeci’nin Türkiye’nin göç tarihinde özel bir yeri var. Avrupa’ya yapılan göçler, Balkanlardan Türkiye’ye gelişler ve tarihi demir yolu hatları bu alanın hafızasında önemli bir yer tutuyor” dedi.

Haydarpaşa’da da Anadolu’ya uzanan demir yolu tarihini ve savaş dönemlerinde garın üstlendiği rolü anlatan içerikler yer alacağını aktaran Ersoy, uygulama takvimini bilimsel tespitler ve koruma gereklilikleri doğrultusunda ilerlettiklerini söyledi.

AYASOFYA’DA “EN KAPSAMLI RESTORASYON” AÇIKLAMASI

Ayasofya’da Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon, konservasyon ve güçlendirme çalışmalarını yürüttüklerini öne süren Ersoy, bilim kurulundaki akademisyenlerin bu çalışmaları Mimar Sinan döneminden sonraki en kapsamlı müdahalelerden biri olarak değerlendirdiğini belirtti. Ersoy, özellikle kubbe ve taşıyıcı sistemlerde güçlendirme faaliyetlerinin sürdüğünü, yapının ibadete ve ziyarete açık tutulduğunu kaydetti.

YER ALTINDAN 3 BİN TON ÇAMUR VE MOLOZ ÇIKARILDI

Ayasofya’nın yer altında tarihi tüneller, su kanalları ve mahzenler bulunduğunu anlatan Ersoy, şu ana kadar yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz çıkarıldığını, böylece daha önce erişilemeyen alanların incelenebildiğini söyledi. Ersoy, kuzeydoğu bölümündeki 4 odalı yer altı mezarında, yani hipojede yürütülen çalışmaların Ayasofya’dan daha eski dönemlere ait izleri anlamaya katkı sağladığını ifade etti.

“AYASOFYA’NIN YER ALTI, EN AZ ÜST YAPISI KADAR İLGİNÇ”

Bu alanları önce basın mensuplarına tanıtmak istediklerini belirten Ersoy, “Ardından gerekli koruma, güvenlik ve ziyaretçi altyapısı çalışmaları tamamlanan uygun bölümleri halkımızla buluşturmayı hedefliyoruz. Hangi alanların ziyarete açılabileceğini bilimsel incelemeler ve güvenlik koşulları belirleyecek” açıklamasında bulundu.

FORMULA 1 İÇİN ÜÇ AŞAMALI STRATEJİ

Formula 1'i Türkiye’nin ve İstanbul’un tanıtımı için büyük bir uluslararası iletişim fırsatı olarak gördüklerini söyleyen Ersoy, stratejiyi yarış öncesi, yarış sırası ve yarış sonrası olmak üzere üç döneme ayırdıklarını açıkladı. Ersoy, ziyaretçilerin yarışı Ege ya da Antalya tatiliyle birleştirmesini sağlayarak kalış sürelerini uzatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Yarış haftasını konserler ve kültür-sanat etkinlikleriyle geniş kapsamlı bir festivale dönüştürmek istediklerini belirten Ersoy, “Böylece hem Formula 1 için gelen yabancı ziyaretçi sayısını hem de ziyaretçilerin Türkiye’de kalış süresini ve toplam harcamasını artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

GECE MÜZECİLİĞİ UYGULAMASI GENİŞLETİLECEK

Gece müzeciliği uygulamasında sonuçların beklentilerin üzerine çıktığını söyleyen Ersoy, İtalya ve Yunanistan’da benzer çalışmaların başladığını, bu ülkelerden uygulamanın nasıl yapıldığını sormaya gelenler olduğunu aktardı. Ersoy, gece aydınlatılan ören yerlerinin farklı bir atmosfere kavuştuğunu ve aynı alanı gündüz ve gece iki kez ziyaret edenler olduğunu belirtti.

Ersoy, “Önümüzdeki dönemde özellikle şehir merkezlerine yakın ve ziyaretçi yoğunluğu yüksek alanlarda gece müzeciliği uygulamalarını artıracağız. Bazı mevcut alanlarda da ziyaret güzergahlarını ve kapsamı genişleteceğiz” diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı