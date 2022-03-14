Savaşın 19. gününde başkent Kiev'e 2 ağır darbe! Can kayıpları var, bölge enkaz halde

Tüm dünya, 19 gündür Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'dan gelecek haberlere kilitlenmiş durumda. Bugün gerçekleşen 4. müzakereden de barış kararı çıkmadı, gözler yarına ertelenen görüşmelere kilitlendi. Müzakereler sürerken bir yandan saldırılar da tüm şiddetiyle devam ediyor.

SİVİLLERİ HEDEF ALDILAR

Rus güçleri, bugün başkent Kiev'i vurdu. Başkentteki Obolon'da, sabah erken saatlerde bir apartmana düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti. Apartman enkaza döndü, kurtarma ekipleri yardım için seferber oldu.

Obolon'da apartmana saldırı düzenlendi

SEYİR FÜZESİNİN PARÇASI DÜŞTÜ

Bu saldırının ardından Kiev'deki Kurunevka bölgesine bir seyir füzesinin parçasının düşmesi sonucu patlama gerçekleşti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, patlamada en az 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Patlama nedeniyle bölgedeki evlerde ve araçlarda ağır hasar oluştu.

Patlama etkisiyle araçlardan kopan parçalar

KOPAN PARÇALAR ONLARCA METRE UZAĞA SAÇILDI

Ülke basınında yer alan habere göre, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemi Rus güçlerince atılan seyir füzesini havada vurdu. Füzeden kopan parça, Kurunevka bölgesindeki yola düştü ve patlama oldu. Patlamanın etkisiyle bölgedeki araçlardan kopan parçalar onlarca metre uzağa saçıldı.

Donetsk'te patlamalar meydana geldi

DONETSK SALDIRISINDA EN AZ 20 KİŞİ ÖLDÜ

Öte yandan Donetsk'teki sözde ayrılıkçı yönetimin yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Donetsk'e Ukrayna güçleri tarafından fırlatıldığı ileri sürülen Toçka-U füzesinin yönetim binası üzerinde hava savunma sistemi tarafından imha edildiği belirtildi. Açıklamada, "İlk belirlemelere göre, füze parçalarının düşmesi sonucu meydana gelen patlamalarda şehir merkezindeki banka önünde sırada bekleyen sivillerden, aralarında çocukların da bulunduğu en az 20 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı.

İşte başkent Kiev'den fotoğraflar;

AA / Dünya