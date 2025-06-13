İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İsrail, İran'ı gece saatlerinde füzelerle vurmaya başladı. Saldırıda İran'daki askeri hedefler vurulurken, Tahran'ın birçok noktasında patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL, NATANZ NÜKLEER TESİSİ'Nİ VURDU

Dünyanın gözü bir anda İran'a çevrilirken, savaştan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Görüntülerde Natanz nükleer tesisi ve birçok noktadan duman yükseldiği görüldü.









Saldırıdan görüntüler: