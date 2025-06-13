İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler
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İsrail, İran'da kritik Natanz nükleer tesisini de vururken, saldırıdan ilk görüntüler gelmeye başladı. Görüntülerde tesislerden duman yükseldiği, ayrıca şehrin farklı bölgelerinde alev çıktığı görüldü.

İsrail, İran'ı gece saatlerinde füzelerle vurmaya başladı. Saldırıda İran'daki askeri hedefler vurulurken, Tahran'ın birçok noktasında patlama sesleri duyuldu.

İSRAİL, NATANZ NÜKLEER TESİSİ'Nİ VURDU

Dünyanın gözü bir anda İran'a çevrilirken, savaştan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Görüntülerde Natanz nükleer tesisi ve birçok noktadan duman yükseldiği görüldü.

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler


Saldırıdan görüntüler:

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Dünya
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