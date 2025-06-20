İngiltere Parlamentosu'nda Türk lezzetleri rüzgarı

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'nın merkezinde yer alan tarihi Westminster Parlamento Binası, bu kez Türk lezzetlerini ve kültürünü tanıtan özel bir etkinliğe sahne oldu. "Taste of Türkiye" ( Türkiye'nin Lezzetleri) başlığıyla düzenlenen tanıtım organizasyonu, iki ülke arasında gelişen dostane ilişkileri pekiştirmeyi ve Türkiye'nin zengin mutfak mirasını tanıtmayı hedefledi.

TATLILARIMIZI HAFIZ MUSTAFA 1864 TANITTI

Etkinlikte Türk tatlılarını tanıtan köklü marka Hafız Mustafa 1864'ün Yönetim Kurulu Üyesi Emre Ongurlar, "İngiltere Parlamentosu'nda Türk kültürünü ve tatlılarını tanıttığımız için gururluyuz. Ülkemizi ve ürünlerimizi en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz." sözleriyle duygularını paylaştı. Marka, etkinlikte beş çeşit baklava, çeşitli drajeler ve lokumların yanı sıra geleneksel Türk kahvesi ve çayı ikram etti.

"İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT SUNUYOR"

Jubilee Room salonunda gerçekleştirilen etkinlikte 300'ün üzerinde davetli ağırlandı. Katılımcılar arasında milletvekili, Lord ile parlamento çalışanı ve davetliler yer aldı. İngiliz milletvekili ve İngiltere'nin Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, özellikle yaklaşmakta olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri öncesi önemli bir diyalog zemini sundu.

Khan konuşmasında, "2024 yılında 28 milyar Sterlini aşan ticaret hacmiyle Türkiye, İngiltere'nin 16. büyük ticaret ortağı ve İngiltere, önemli Türk diasporasına ev sahipliği yapıyor. Bu etkinlik, yaklaşan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) görüşmeleri öncesinde ikili ilişkileri daha da güçlendirmek için önemli fırsat sunuyor." dedi.

KONUKLAR TÜRK LEZZETLERİNİ TATTI

Milletvekilinin Türk danışmanı Meryem Küçük'ün katkılarıyla düzenlenen etkinlikte konuklar; Türk mutfağının önde gelen baklava, börek, sarma, lokum, peynir çeşitleri, Türk kahvesi ve çayı gibi gibi lezzetlerini deneme şansı buldu. Yunus Emre Enstitüsü de (YEE) etkinlikte stant açarak hem misafirlere Türk kahvesi ikram etti hem de kültürel faaliyetlerini tanıttı. Etkinlikte tanıtılan kuruluşlar arasında, Yunus Emre Enstitüsü, Hafız Mustafa 1864, Levent Börek, Aytaç Foods, Extra Cash and Carry- Best Catering, Robin Foods, Sofra Restoran ve Hamidiye Foods yer aldı.