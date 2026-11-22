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İtalya'da yaşanan ve yıllar sonra ortaya çıkan dolandırıcılık hikayesi, duyanları hayrete düşürdü. Eski voleybolcu Roberto Cazzaniga, 2008 yılında başlayan bir ilişki nedeniyle hayatının en büyük maddi kaybını yaşadı. Kendisini Maya Mancini adıyla tanıtan bir kadınla aşk yaşadığını düşünen Cazzaniga, 13 yıl boyunca sevgilisinin aslında başka bir kimliğin arkasına saklandığını fark edemedi. Üstelik dolandırıcılar, onu inandırmak için dünyaca ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio'nun fotoğraflarını kullandı.

ÜNLÜ MODELLE SEVGİLİ OLDUĞUNU SANDI

Cazzaniga'nın hikayesi, 2008 yılında bir arkadaşının aracılığıyla tanıştırıldığı Maya Mancini isimli kadınla başladı. Telefon üzerinden iletişim kurduğu kadına zamanla aşık olan voleybolcu, yıllarca süren ilişki boyunca onunla hiç yüz yüze görüşmedi.

Kendisine gönderilen fotoğraflarda ise Victoria's Secret defileleriyle tanınan Alessandra Ambrosio yer alıyordu. Fotoğrafların ünlü modele ait olduğunu bilmeyen Cazzaniga, konuştuğu kadının gerçekten fotoğraflardaki kişi olduğuna inandı.

13 YILDA YAKLAŞIK 500 BİN EURO GÖNDERDİ

İlişki ilerledikçe para talepleri de başladı. Maya Mancini kimliğini kullanan kişiler, çeşitli sağlık sorunlarını ve acil ihtiyaçları gerekçe göstererek Cazzaniga'dan para istedi.

Sevgilisine yardım ettiğini düşünen sporcu, yıllar boyunca banka havaleleri yaptı. İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre Cazzaniga, 13 yılda yaklaşık 1.400 işlemle toplam 500 bin euro gönderdi. Bu süreçte birikimlerini kaybettiği ve borçlandığı belirtildi.

GERÇEĞİ ÖĞRENDİĞİNDE HAYATI ALTÜST OLDU

Yıllar boyunca sevgilisiyle bir araya gelemeyen Cazzaniga'nın yaşadıklarından şüphelenen yakınları, durumu araştırmaya başladı. Yapılan incelemeler sonucunda Maya Mancini adıyla kendisine anlatılan hayatın gerçek olmadığı ortaya çıktı.

Dolandırıcılık olayının 2021 yılında açığa çıkmasının ardından Cazzaniga, 13 yıl boyunca kurduğu ilişkinin bir aldatmacadan ibaret olduğunu öğrendi. Ünlü model Alessandra Ambrosio'nun ise olayla hiçbir bağlantısı bulunmuyordu; yalnızca fotoğrafları izinsiz kullanılmıştı.

DOLANDIRICILIĞIN ARKASINDAN İKİ KADIN ÇIKTI

İtalya'da yürütülen soruşturmada, sahte ilişkiyi sürdürdükleri belirtilen iki kadın gündeme geldi. Kadınların, Cazzaniga'nın güvenini kazanmak için yıllarca aynı kimliği kullandıkları ve para taleplerini farklı gerekçelerle sürdürdükleri aktarıldı.

Cazzaniga'nın yaşadıkları, internette sahte kimliklerle kurulan ilişkiler üzerinden gerçekleştirilen ve romantik dolandırıcılık olarak adlandırılan suç türünün dikkat çekici örneklerinden biri olarak kayıtlara geçti.