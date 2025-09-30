19 ülkeden Trump'ın Gazze planına destek

19 ülke ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı ateşkes planını memnuniyetle karşıladı.

Bakanlar yaptıkları ortak açıklamada, Gazze'deki savaşı sona erdirmeye yönelik samimi çabaları desteklediklerini ve ABD'nin barışa giden yolu bulma konusundaki iradesine güven duyduklarını belirtti.

Açıklamada, bölgede barışın tesisinde ABD ile ortaklığın önemine vurgu yapıldı. Bakanlar, anlaşmanın sonuçlandırılması ve uygulanması için ABD ve ilgili taraflarla yapıcı şekilde angaje olmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ortak taahhütlerin de teyit edildiği açıklamada, ateşkes planının; Gazze'ye insani yardımın kesintisiz ulaştırılması, Filistinlilerin yerinden edilmemesi, rehinelerin serbest bırakılması, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması, İsrail'in tam geri çekilmesi, Gazze'nin yeniden inşası ve Batı Şeria ile entegrasyonunu kapsayan iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolu öngördüğü kaydedildi.

Bakanlar, bu unsurların bölgesel barış ve güvenliğin sağlanması açısından kritik önemde olduğunu vurguladı.

FİLİSTİN MEMNUNİYETLE KARŞILADI

Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için gösterdiği çabanın memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

Açıklamada Filistin'in, ABD Başkanının, barışa giden bir yol bulacağına inandığı ve Gazze savaşının sonlanması için ABD, bölge ülkeleri ve ortaklarla birlikte çalışmaya, olumlu ve yapıcı etkileşim kurmaya hazır olduğu dile getirildi.

Gazze ile ilgili varılacak anlaşmanın, "toprak ilhakını ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesini önleme, uluslararası hukuku ihlal eden tek taraflı eylemlere son verme, İsrail'in Gazze'den tam olarak çekilmesi ve Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs de dahil olmak üzere Batı Şeria'daki topraklar ile kurumların tek çatı altında toplanmasını" içermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, işgale son verilmesi ve İsrail ile bağımsız Filistin Devleti'nin barış, güvenlik ve iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşamasını öngören iki devletli çözüme dayalı adil barışın yolunun açılması gerektiği vurgulandı.

İSPANYA

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, "ABD destekli Gazze barış önerisini" memnuniyetle karşıladığını açıkladı.

Sanchez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İspanya, ABD destekli Gazze barış önerisini memnuniyetle karşılıyor. Bu kadar acıya son noktayı koymak gerek." ifadelerini kullandı.

Sanchez, paylaşımında ayrıca, "Şiddetin sona ermesi, tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması ve sivil halka insani yardım ulaştırılması zamanı geldi. İsrail ve Filistin'in barış ve güvenlik içinde yan yana yaşadığı iki devletli çözüm, tek olası çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

PORTEKİZ

Portekiz Başbakanı Luis Montenegro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'nde savaşı sona erdirme girişimini" memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Montenegro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " Portekiz'in her zaman desteklediği ilkeleri bünyesinde barındıran, Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme girişimini memnuniyetle karşılıyorum. İsrail Başbakanı'nın açık sözlülüğü, Arap ve Avrupalı ??ortakların katılımı ve uluslararası toplumun duyarlılığı umut verici. Portekiz, her iki halk için de adil ve kalıcı bir barışın başlangıç ??noktası olabilecek bu girişimi destekliyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Starmer, Trump'ın 20 maddelik planına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD'nin Gazze'de savaşı sona erdirmek için başlattığı yeni girişimi son derece memnuniyetle karşılıyorum." ifadelerini kullandı.

Trump'a gösterdiği liderlik için minnettar olduğunu aktaran Starmer, "(Trump'ın) Çatışmaların sona erdirilmesini, esirlerin serbest bırakılmasını ve Gazzelilere acil insani yardım sağlanmasına yönelik çabalarını güçlü şekilde destekliyoruz. Bizim önceliğimiz de budur ve bir an önce gerçekleşmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, tüm tarafları ABD yönetimiyle birlikte çalışmaya ve anlaşmayı sonlandırmaya davet ederken Hamas'a da planı kabul etme, silah bırakma ve esirleri salıverme çağrısında bulundu.

İngiltere'nin ortaklarıyla kalıcı bir ateşkesin sağlanması için mutabakat oluşturmaya yönelik çalışmalarını sürdüreceğine dikkati çeken Starmer, "Gazze'de savaşı sona erdirme, Filistinli ve İsraillilerin yan yana, güven içinde yaşayacağı bir kalıcı barışı getirme konusunda ortak bir çaba göstermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

HOLLANDA

Hollanda'da geçici hükümet, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladı.

Hollanda'da geçici hükümetin Başbakanı Dick Schoof, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Trump'ın planıyla savaşın sonunun görünür hale geldiğini belirten Schoof, "Şimdi Hamas'ın da onay vermesi gerekiyor. Ateşkes, kitlesel insani yardıma güvenli erişim ve tüm rehinelerin serbest bırakılması artık hayati önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Schoof, "Bu (ateşkes), tek mümkün kalıcı çözüm olan iki devletli çözüme doğru atılacak ciddi bir adım olmalı." değerlendirmesinde bulunarak, bu çözümde Hamas'ın herhangi bir rolü olamayacağını savundu.

Hollanda'da geçici hükümetin Dışişleri Bakanı David van Weel de Trump'ın planını ve çabasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İsrail'in bu planı kabul etmesi önemli. Hollanda, uzun süredir her iki tarafın da destekleyeceği bir ateşkese çağrı yapıyor. Bu (ateşkes), rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımların büyük ölçüde artırılması ve Orta Doğu'da kalıcı barış için kritik olmaya devam ediyor. Planın detaylarını görmeyi bekliyoruz. Hollanda, Gazze'deki savaşın sona ermesi için çabalarını sürdürecektir."

ALMANYA

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planın korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu ve bunun kaçırılmaması gerektiğini bildirdi.

Bakan Wadephul, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın Gazze'ye yönelik planını değerlendirdi.

Wadephul, "ABD'nin Gazze planı, Gazze'deki korkunç savaşı sona erdirmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Gazze'de acımasız çatışmalardan akıl almaz insani zorluklardan muzdarip yüz binlerce kişiye umut veriyor. Sonunda İsrailliler ve Filistinliler için bu savaşın yakında bitebileceği umudunu taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu fırsat kaçırılmamalı. Hamas bunu değerlendirmeli." ifadesini kullanan Wadephul, Hamas'ı etkileyebilecek herkese hemen harekete geçme çağrısı yaptı.

Wadephul, ABD Başkanı Trump'a, bölgedeki Arap devletlerine ve somut destekleriyle Gazze'de barışı sağlamak isteyen diğer Müslüman ülkelere teşekkür etti.

Almanya olarak plana somut destek sağlamaya hazır olduklarını kaydeden Wadephul, planın Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir uzlaşma sürecinin önünü açabileceğini belirterek, bu fırsatın değerlendirilmesini istedi.

Wadephul, bu amaçla hafta sonu bölgeye bir ziyaret planladığını aktardı.

FRANSA

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması amacıyla sunduğu planı memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Trump'ın Gazze'deki savaşı sona erdirme ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki kararlılığını memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Plana ilişkin olarak Macron, "İsrail'in bu konuda kararlı bir şekilde harekete geçmesini bekliyorum. Hamas'ın rehineleri derhal serbest bırakıp bu planı uygulamaktan başka seçeneği yok." dedi.

Bu unsurların "Fransa ve Suudi Arabistan'ın girişimiyle 142 BM üye ülkesi tarafından benimsenen ilkeler ve iki devletli çözüm temelinde bölgede kalıcı bir barışın inşası için ilgili tüm ortaklarla derinlemesine görüşmelerin önünü açması gerektiğini" vurgulayan Macron, Fransa'nın katkıda bulunmaya hazır olduğunu ve tarafların taahhütleri konusunda duyarlı olacaklarını ifade etti.

HİNDİSTAN VE YENİ ZELANDA DA ATEŞKES PLANINDAN MEMNUN

Hindistan ve Yeni Zelanda, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Başkan Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı bir plan açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Modi, planın "Filistin ve İsrail halkı ile daha geniş Batı Asya bölgesi için uzun vadeli ve sürdürülebilir barış, güvenlik ve kalkınmaya giden uygulanabilir bir yol sunduğunu" kaydetti.

Tüm tarafların Trump'ın girişiminin arkasında birleşmesi çağrısında bulunan Modi, bu çabaya destek verilerek çatışmanın sonlanmasını umduklarını belirtti.

Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters da ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, " Yeni Zelanda, ABD'nin 'Gazze'de Çatışmayı Sona Erdirmeye Yönelik Kapsamlı Planı'nı küresel liderliğin bir örneği olarak memnuniyetle karşılamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Taraflara, çatışmayı sona erdirmek için bu önemli fırsatı değerlendirme ve planın şartlarını tam olarak uygulama çağrısı yapan Peters, Yeni Zelanda'nın bu yıkıcı çatışmanın derhal sona erdiğini görmek istediğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddeden oluşan "GazzeÇatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.