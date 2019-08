DHA İSTANBUL BÜLTENİ-3

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN PROF. DR. IŞIK'IN CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 83 yaşında yaşamını yitiren ilahiyatçı Prof. Dr. Emin Işık'ın cenaze törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Şişli Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazının ardından Prof. Dr. Emin Işık'ın cenaze törenine katıldı. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra Bilal Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Necati Karagöz, İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan ile Işık'ın yakınları katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından kısa bir açıklama yaparak, "1966 yılından itibaren İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde hocamdı. Öğrencisi olmaktan çok müşerref olmuştum. Kendilerinden aldığımız o ilhamla, o dersle imam hatip lisesini bitirdik. Sonrada zaten zaman zaman bir çok yerde bir arada olma imkanını da bulmuştuk. Rabbimden kendisine rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Işık için helallik isteyerek, "Biz öğrencisiydik. Onun bizde hakkı var" dedi. Cenaze, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi.

2-CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN TÜRK -JAPON ÜNİVERSİTESİ 1. KONSEY TOPLANTISINA KATILDI

Haber- Kamera: Gökhan ÇELİK-İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL-CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Türk -Japon Üniversitesi Birinci Konsey toplantısına katıldı. Toplantı öncesi Japon Bilim Adamı Prof. Dr. Ryoji Noyori ile birlikte gazetecilere açıklama yapan Kalın, "Türkiye ve Japonya arasındaki bu işbirliğinin, hem ikili ilişkilerimize büyük katkı vereceğine hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yeni hamleler yapmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Türk -Japon Üniversitesi 1'inci Konsey toplantısı Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Mabeyn Köşkü'nde düzenlendi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü ve Türk - Japon Üniversitesi Konsey Üyesi İbrahim Kalın olmak üzere, diğer Türk konsey üyeleri Prof. Dr. M.A Yekta Saraç, Prof. Dr. İsmail Demir, Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Naci Ağbal ve Dr. Yener Mehmet Sonuşen ile Japon Konsey üyeleri, Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Ryoji Noyori, Prof. Dr. Yoichiro Matsumoto, Japonya Büyükelçi Kiyoshi Araki, Büyükelçi Toichi Sakata katıldı.

Toplantı öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Japonya Bilim ve Teknoloji Ajansı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Ryoji Noyori, bilim ve teknolojinin, uluslararası rekabetçiliği geliştirmenin anahtar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Pek çok ülke yetenekli öğrenci yetiştirmek için iyi bir eğitim sistemi kuruyor. Ancak bir ülkenin tek başına yapabilecekleri oldukça sınırlı. Bu nedenle uluslararası işbirliğine ihtiyacımız var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Japonya Başbakanı Şinzo Abe tarafından desteklenen bu program, mükemmel bir fikir. Programın Türkiye ve Japonya'ya yarar sağlayacak yetenekli insanlar yetiştireceğini umuyorum."

"ÜNİVERSİTENİN FİİLİ KURULUŞ SÜRECİNİ BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ"

İbrahim Kalın da, "Bugün Türk -Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ilk konsey toplantısı için burada toplanmış bulunuyoruz. Bu üniversite bildiğiniz gibi, Türkiye ve Japon hükümetleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Başbakan Abe'nin girişimi ve öncülüğü ile hükümetler arası anlaşma ile kuruldu. Bunun kanunu süreçleri tamamlandı. Şimdi üniversitenin fiili kuruluş sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu vesileyle Nobel Kimya Ödülü'nü almış Japon Bilim Adamı misafirimiz olmak üzere Japon heyet üyeleri burada. Ayrıca bizim Konsey üyelerimizden Türk tarafından üyeler de buradalar. Bugün özellikle üniversitemizin misyon ve vizyonuna uygun bir şekilde atılacak adımları belirleyeceğiz. Bu üniversite Türk - Japon ilişkileri tarihinde çok önemli bir dönüm noktasına da işaret ediyor. Japonya ile bizim çok uzun tarihi bir bağımız var. Ertuğrul firkateyni hadisesinden 19'uncu yüzyıl, daha sonra 20'nci yüzyıldaki ilişkilerimize ve özellikle bugün teknoloji, ticaret, eğitim alanındaki ilişkilerimize kadar Japon devleti ve halkıyla çok verimli kapsamlı ilişkilerimiz var. En son Osaka'da yapılan G-20 zirvesi ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız hem G-20 zirvesine katıldı hem de Tokyo'da bir resmi ziyaret gerçekleşti. Orada ele alınan konulardan biri de Türk - Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi idi." dedi.

"İŞBİRLİĞİNİN YAPILMASINDAN BÜYÜK BİR MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

Üniversitenin amacı hakkında da konuşan Kalın, "Bilim ve teknoloji alanında dünya standartlarında araştırma yapmak, öğretim elemanı ve talebe yetiştirmek, bununla ilgili yüksek lisans ve doktora programı kurmak. Lisans eğitimi de olacak ama ağırlıklı olarak yüksek lisans ve doktora çalışmalarına yoğunlaşan bir araştırma üniversitesi kurmayı hedefliyoruz. Bunun için de Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanındaki ihtiyaçları belirlendikten sonra bu çerçevede aynı zamanda, bölgemize ve dünyaya da hitap edecek araştırmacıların, yüksek mühendislerin bilim adamların yetiştirilmesi hedefleniyor. Üniversitemiz inşallah burada Anadolu Yakası'nda Teknopark'ın hemen yanında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın hemen yanı başında bir yerleşkede kurulacak. Konumu itibari ile hem uluslararası erişme, hem Teknopark'a hem de civardaki üniversitelere yakın bir yerde olacak. Burada Türk - Japon ayrıca 3'üncü milletlerden bilim adamlarının uzmanların, hocaların gelip ders vermesini ve araştırma yapmasını bekliyoruz. Türkiye ve Japonya arasındaki bu işbirliğinin, hem ikili ilişkilerimize büyük katkı vereceğine hem de Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında yeni hamleler yapmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu çerçevede özellikle bilim ve teknoloji alanında Japon teknik bilgisinin Türkiye'ye aktarılması konusunda bu işbirliğinin yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduğumuzu özellikle ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

(Havadan Görüntülerle)

3-OTOGARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Cemil ÖZDEMİR-Ersan SAN/ KURBAN Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayrama 9 gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Ellerinde valizlerle otogara gelenler, firmaların yazıhaneleri önüne gelerek bilet arayışına girenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletlerin büyük çoğunluğunun tükendiği firmaların da ek seferler koyacağı öğrenildi. Bir otobüs firması yetkilisi "Devlet resmi olarak bayram tatili süresini açıklamadı ama çok yoğunluk var.Talebi karşılayamıyoruz. Bu talebi beklemiyorduk" dedi

4-KAĞITHANE'DE İŞ YERİ YANGINI, SOKAĞI DUMAN KAPLADI (1)

Özgür EREN/İSTANBUL,-Kağıthane'de bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. İş yerinden çıkan yoğun duman sokağı kaplarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

5- ESENYURT'TA SİLAHLI KAVGA: YERDEKİ ADAMA BÖYLE ATEŞ ETTİ

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/İSTANBUL,

Esenyurt'ta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iki grup arasında çıkan kavga çıktı. Çıkan kavgada 1 kişi silahla bacağından ve başından yaralandı.

Olay, saat 13.30 sıralarında Mehter Çeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedendenle iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden biri Ahmet A.'yı yere yatırarak sopayla darp etti. Kavga daha da büyürken bir şüpheli yerde yatan adama silahla ateş etti ve motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Yaralanan Ahmet A.(20) ise olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olay yerine şerit çekerek boş kovanları ve kavgada kullanılan sopayı muhafaza altına aldı.

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şüphelinin Ahmet A. isimli şahsı önce yere yatırıp sopayla dövdüğü daha sonra silahla ateş ettiği görülüyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

6- SULTANGAZİ'DE 23 AFGANİSTAN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANDI

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, - Sultangazi'de durdurulan bir minibüste Afganistan uyruklu 23 kişi yakalandı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı mahalle bekçileri, şüphelendikleri bir minibüsü 50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı'nda durdurdu. Araçta yapılan incelemede, 12'si 18 yaşından küçük olmak üzere

Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı. Saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda ekiplerin minibüste yaptığı incelemelerde 23 sırt çantası, 480 kilogram kapasiteli deniz botu, bot şişirme pompası ve 2 kürek ele geçirildi. Bekçiler, minibüste 12'si 18 yaşından küçük toplam 23 Afganistan uyruklu ile şoför Muhammed A.'yı (24) yakalayarak gözaltına aldı.

KİŞİ BAŞI 500 LİRAYA EDİRNEYE GÖTÜRMEYE ANLAŞMIŞLAR

Emniyette ifadesine başvuran Muhammet A., Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nden minibüsüne kişi başı 500 lira karşılığında aldığı Afganistan uyruklu kişileri Edirne'ye götürmek üzere anlaştıklarını söylediği iddia edildi.

ŞOFÖR TUTUKLANDI, GÖÇMENLER HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12'si 18 yaşından küçük toplam 23 Afganistan uyruklu hakkında idari işlem başlatılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkilileriyle irtibata geçildi. Şoför Muhammet A. ise önceki gün sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

7- FAS BAŞKONSOLOSLUĞU'NDA YANGIN

Ersan SAN/İSTANBUL,-BEŞİKTAŞ'ta bulunan Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun çatı katında yangın, çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 12.45 sıralarında Çayır Sokak'ta Fas İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatı katında çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangını gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatı katında çıkan yangın itfaiye ekipleri ve konsolosluk görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.

8- İMAMOĞLU'NDAN "İSKİ" AÇIKLAMASI

İSTANBUL,

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ'deki istifalarla ilgili olarak "Biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Türkiye Hahambaşısı Rav İsak Haleva, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Haleva'nın ziyareti sırasında konuşan İmamoğlu, belediye bünyesinde inanç masası kurulması çalışmalarının devam ettiğini belirterek "Özellikle İstanbulumuzda bu dönemde başlatmayı arzu ettiğimiz bir inanç masası çalışmamız var. Sizinle de irtibat kuracak arkadaşlarımız. Her inanç grubumuzun yaşadığı problem veya istek olabilir. Yönetim tarafından anında hissedilmesi açısından bu çalışmayı başlattık. Şu anda öyle bir dönem oluşturuyoruz. Herkesin kendi maneviyatıyla birlikte mutlu olmasını istiyoruzö dedi. Haleva ise İmamoğlu'na çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

İmamoğlu, Haleva'nın ardından, ziyaretine gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kapıda karşıladı ve birlikte bir süre makamında görüştü. Görüşmenin ardından İmamoğlu ve Yavaş gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Tasarruf politikalarıyla ilgili bir soruya Yavaş "Ankaralıya hizmet etmek için israfı ortadan kaldırıp tasarruf etmekten ve gelirlerimizi artırmaktan başka bir çaremiz olmadığını biliyoruz ve bunu yapmaya başladık. İlk 100 günde bunun sonuçlarını aldık. Almaya da devam edeceğiz. Bizim 11 büyükşehir belediye başkanı olarak amacımız şu: artık belediyecilik ve yolsuzluk kelimelerinin yan yana gelmemesi. Bunu tarihe gömmek için elimizden geleni yapacağız. Katılımcı, şeffaf şekilde inşallah bütün belediye başkanlarımızla hizmet ederek Türkiye'ye örnek olmayı hedefliyoruz. " yanıtını verdi.

"BUGÜN VE PAZARTESİ EKİBİMİZLE BERABER YOLUMUZA YÜREYECEĞİZ"

İSKİ yönetiminin istifaları hatırlatılan İmamoğlu ise atamaların önümüzdeki günlerde yapılacağını belirterek, şunları söyledi: "İSKİ yöneticilerinin takdiridir ama hem kurum içinde çalışmak istediklerimiz var hem kurum dışından sürece katmak istediğimiz ekibimiz var. Kurum içi hafızayı yok sayarak yol yürümeyeceğimizi söylemiştik. Dolayısıyla biz bugün ve pazartesi ekibimizle beraber yolumuza yürüyeceğiz. İSKİ, idare anlamda hiçbir sıkıntısı hiçbir zafiyeti olmaksızın yoluna devam edecek. Bunlar doğaldır zaten biz söylemiştik. Bizimle uyumlu çalışma konusunda tereddütü olan arkadaşların varsa siyasi arkadaşların iştiraklerden istifa etmelerinin doğru olduğunu söylemiştik. Bugüne kadar doğru yapılan hizmetlerin bu şehre emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra yol yürüyeceklerimiz de vardır. Yeni getireceğimiz arkadaşlarımız da vardır. Umuyorum İSKİ'nin bundan sonraki dönemi geçmişteki döneminden çok daha başarılı olması yönünde çok yoğun çalışmamız olacak."

9-CHP'Lİ VEKİLLERDEN EREN ERDEM'E DESTEK AÇIKLAMASI

Alparslan ERMİŞ/ İSTANBUL, SİLİVRİ Cezaevinde 400 gündür tutuklu bulunan CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem için CHP'li milletvekilleri basın açıklaması yaptı. Cezaevi önünde toplanan milletvekilleri ve partililer, sloganlar atarak Erdem'e destek verdi.

Grup adına açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Eren Erdem'in hiçbir hukuki gerekçe olmadan, 400 gündür hapiste tutulduğunu söyledi. Ağbaba, "7 Ocak'ta ikinci duruşmada saat 16.30'da tahliye kararı çıktı ama sonra ne olduysa, nasıl olduysa tekrar yakalama kararı çıkartıldı. Eren Erdem serbest bırakılmadan tekrar tutuklandı. Bir ay önce 'serbest bırakılsın' dedikleri Eren Erdem'i aynı dosyayla bir ay sonra mahkum ettiler. Bu süreçte aynı dosyayla yargılananlar Eren Erdem'den daha fazla ceza aldı ama hepsi şu anda serbest" dedi.

Ağbaba, "Anayasa Mahkemesinin geçtiğimiz günlerde barış akademisyenleriyle ilgili verdiği düşünce özgürlüğü kararı Eren Erdem ve diğer düşünce suçları için de emsal kabul edilmelidir" diye konuştu.

Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, İzmir Milletvekili Atilla Sertel, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal, Enis Berberoğlu, Sibel Özdemir, Sezgin Tanrıkulu, Özgür Karabat, Yüksel Mahsur Kılıç, Parti Meclis Üyesi Pınar Uzun, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Açıklamanın ardından grup bir süre daha sloganlar attıktan sonra dağıldı.

10-İLAHİYATÇI-YAZAR MUSTAFA İSLAMOĞLU HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Haber-Kamera: Ruken KADIOĞLU/İSTANBUL,-MÜDAFAA-i İslam Hareketi üyeleri, İlahiyatçı-yazar Mustafa İslamoğlu'nun yaptığı bir konuşmada Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Grup öğleden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki alanda bir araya geldi. Ellerinde pankart taşıyan grup adına açıklamayı İbrahim Ceylan yaptı. Ceylan açıklamasında, İslamoğlu'nun Hz. Hatice'ye hakaret ettiğini iddia etti. Grup açıklamanın ardından tekbir getirdi, ardından suç duyurusunda bulunmak için adliyeye girdi.

11- THY ARJANTİN'İN ÜNLÜ FUTBOL KULÜBÜ RİVER PLATE'İN FORMA SPONSORU OLDU

Haber: Enver ALAS -

Türk Hava Yolları(THY), 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca River Plate takımının formasında yer alacak.

THY, Arjantin'in dünyaca ünlü futbol takımı River Plate ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Anlaşma kapsamında River Plate, 3 yıl boyunca oynayacağı müsabakalarda THY logolu forma ile boy gösterecek. THY aynı zamanda 'The Millionaires' olarak da bilinen River Plate'e sponsor olan ilk havayolu şirketi oldu.

River Plate, THY logolu formasıyla ilk maçına 4 Ağustos Pazar günü saat 23.45'te Lanús ile oynayacağı maçta giyecek. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, sponsorluk hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak, dünyanın en önemli futbol takımlarından River Plate'in forma sponsoru olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu anlaşmanın, Türk Hava Yolları'nın spora ve sporcuya desteğini göstermesi ve her zaman başarı odaklı bir strateji izlemesi açısından çok önemli olduğu kanaatindeyim."

Uzun bir süredir futbola verdiği destekle öne çıkan THY, geçmişte Barcelona, Manchester United, Borussia Dortmund gibi önemli kulüplerin yanı sıra UEFA Euro 2016'ya da sponsor olmuştu. Türk Hava Yolları, Lionel Messi ve Didier Drogba gibi ünlü isimlerle de reklam filmleri çekmişti.

RİVER PLATE HAKKINDA

1901 yılında kurulan River Plate, adını Rio de la Plata'dan almaktadır. Ezeli rakibi Boca Juniors ile birlikte Arjantin'in en büyük taraftarı olan kulüplerindendir. El Monutental olarak da bilinen 66 bin seyirci kapasiteli Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti stadyumuna sahiptir. 36 defa Arjantin birinci futbol ligi şampiyonluğu bulunan River Plate'in dört kez Copa Libertadores, 3 defa Recopa Sudamericana, birer kez de Intercontinental Cup, Supercopa Sudamericana, Copa Sudamericana, Copa Interamericana ve Suruga Bank Championship şampiyonlukları bulunmaktadır.



==========================================



12-BÜYÜKBAŞ HAYVAN İTHALATI YÜZDE 70 AZALDI

Gül KABA-Ömer HASAR/İSTANBUL,-TÜRK Mühendis ve Mimarlar Odası Birliği (TMMOB) Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, "2019 yılının ocak-haziran döneminde büyükbaş hayvan ithalatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 70, koyun ise yüzde 79 düştü" dedi.

Türkiye'nin 2010 yılından beri canlı hayvan ve kırmızı et ithalatı yaptığını söyleyen TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ahmet Atalık, ithalat, ihracat rakamları, hayvancılığın sorunları, çözüm önerileri ve kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenlere yönelik açıklama yaptı. 2018 yılında kırmızı et ve canlı hayvan ithalatının en yüksek seviyeye ulaştığını belirten Atalık, "2018 yılında bir önceki yıla göre damızlık sığır ithalatı yüzde 2,3, kasaplık sığır yüzde 15, besilik sığır yüzde 82, koyunda yüzde 52, sığır eti ise yüzde 195 arttı. Yani geçen yıl 1 milyon 900 bin hayvanın ithalatına biz 1,8 milyar dolar, kırmızı et ithalatına da 260 milyon dolar ödedik" diye konuştu.

İTHALAT HANGİ ÜLKELERDEN YAPILDI?

Türkiye'nin kırmızı et ithalatının büyük bir bölümünü Polonya'dan gerçekleştirdiğini aktaran Atalık, "Büyükbaş hayvanları Brezilya, Avustralya, ABD ve Avrupa'nın tüm ülkelerinden aldık. Damızlık sığırları, ağırlıklı olarak Almanya'dan ithal ettik. Bunu Romanya ve Avusturya izliyor. Küçükbaş hayvanları da Romanya ve Avustralya'dan gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

2019 YILINDA İTHALAT GERİLEDİ

Atalık konuşmasına şöyle devam etti:

"2018 yılında kırmızı et ve canlı hayvan ithalatı yüksek oranda yapıldığı için stoklar doldu. Bu nedenle besilik hayvanların kesimleri ileri tarihlere ertelendi. Böyle olunca et kalitesi bozuldu ve üreticinin maliyeti arttı. 2019 yılının ilk 6 ayının ithalat rakamlarına bakınca bir önceki yıla göre düşüş olduğunu görüyoruz. 2018 yılının ilk 6 ayına göre, kırmız et ve kasaplık hayvan yüzde 87, besilik hayvan yüzde 51, damızlık hayvan ithalatı da yüzde 84 düştü. Geneline baktığımız zaman 2019 yılının ocak-haziran döneminde büyükbaş hayvan ithalatımız yüzde 70 civarında geriledi."

"TÜRKİYE KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIĞA DAHA MÜSAİT"

Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği için sorunları anlatan Ahmet Atalık, "Coğrafyamız bozkır özelliğinden dolayı küçükbaş hayvan yetiştirmeye müsait. Bitki örtüsü son derece kısa, ancak küçükbaş hayvanlar jilet gibi dişleriyle keserek yiyebilir. Ama son döneme kadar sürekli büyükbaş hayvan varlığını artırmaya yönelik politikalar izlendi. Büyükbaş hayvanlar için en az 80-100 santimlik ot örtüsü gerekiyor ki onlar dilleriyle kopararak yiyorlar" diye konuştu.

"EN BÜYÜK SORUNUMUZ YEM SORUNU"

Kaba yem ve fabrika yeminde açık olduğunu vurgulayan Atalık, "En büyük sorunumuz yem sorunu. Kaba yem ve fabrika yeminde açığımız var. Kaba yem açığını en kolay kapatabileceğimiz yer meralar ama amaç dışı kullanıldığını görüyoruz. Meralarımız hayvan yetiştiriciliğinde kullanılmalıdır. Yem bitkileri ekim alanımız da son 5 yılda 100 bin hektar daraldı" ifadelerini kullandı.

Yem maliyetinin hayvancılıkla uğraşan üreticiyi zorladığını söyleyen Atalık, "Enflasyonun çok üzerinde fiyat artışları olduğunu görüyoruz. Üretici canlı hayvanını sattığında eline geçen para enflasyonun altında kalıyor. Bu da çiftçinin alım gücünü geriletiyor. En büyük sorunumuz budur, çiftçinin para kazanmasını sağlamalıyız." dedi.

"AŞILARIN ÜCRETSİZ OLARAK YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

İthalat arttıkça hayvan hastalıklarının önlenemez duruma geldiğini belirten Atalık, "Aşılar bugüne kadar ücretsizdi. Fakat bundan sonra ücret karşılığında yapılacak. Alınan karar, üreticinin maliyetini artıracaktır ve üretici aşı yaptırmaktan kaçacaktır. Böyle olunca da hastalıklar yayılacaktır. Halkın sağlığı ve çiftçinin ekonomik kayıpları göz önüne alınarak aşıların ücretsiz olarak yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

KURBANLIK SEÇERKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

Kurbanlık alacaklara uyarılarda bulunan Atalık, "Hayvanların çıktığı ilde veteriner hekim tarafından hazırlanmış sağlık raporuna mutlaka bakmaları lazım. Yine sağlık dahil tüm bilgilerinin içinde yer aldığı hayvanın pasaportunu görsünler. Küçükbaş hayvanlarda da kulak küpesinin bulunmasına dikkat etsinler. Ayrıca, gözle de muayene etmeliyiz yani hayvanın aşırı zayıf veya şişman olmaması gerekiyor. Yarası olmasın, gözleri, dişleri sağlam olmalıdır" ifadelerini kullandı.

