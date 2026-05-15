Haberler

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın da gündeminde olan Bernardo Silva, geleceğiyle ilgili kararını Dünya Kupası'ndan önce netleştirmek istediğini açıkladı. Portekizli yıldız, Benfica'ya dönüş ihtimali hakkında da konuşarak bu ihtimalin şu an gerçekleşmeyeceğini ifade etti.

  • Bernardo Silva, 2026 Dünya Kupası başlamadan önce yeni kulübüne karar vereceğini açıkladı.
  • Portekizli futbolcu, adının Galatasaray ve Barcelona ile anıldığı transfer sürecinin uzamasını istemiyor.
  • Silva, kariyerine başladığı Benfica'ya dönüş ihtimalinin şu an için doğru zaman olmadığını söyledi.

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Bernardo Silva, geleceğine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı bir süredir Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ve İspanyol devi Barcelona ile anılan Portekizli yıldız, belirsizliğin bir an önce son bulmasını bekliyor.

''KAFAM RAHAT GİTMEK İSTİYORUM''

Transfer sürecinin uzayarak milli takım performansını etkilemesini istemeyen tecrübeli futbolcu, kararını 2026 Dünya Kupası başlamadan önce vereceğini duyurdu. Silva, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir sonraki kulübüme Dünya Kupası'ndan önce karar vermek istiyorum. Portekiz kampına katıldığımda geleceğim çoktan netleşmiş olmalı.'' dedi. 

BENFICA'YA GERİ DÖNÜŞÜ

Kariyerine başladığı kulüp olan Benfica’ya geri dönüp dönmeyeceği yönündeki soruları da yanıtlayan yıldız oyuncu, bu ihtimalin şu an için uzak olduğunu belirterek, "Geri dönmeyi çok isterim ama şu an bunun için doğru zaman değil. Ayrıca vakti geldiğinde kulübün beni isteyip istemeyeceği de bir soru işareti.'' şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAykut Çilali:

Para pul herşey değil. Aile kıymetli.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNurdan Kutlu:

benfica ya dönseymiş keşke eski takımına sadık kalmak varmış yoksa para peşinde koşmak her zaman iyi sonuç vermiyo

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFuat Özdem:

Valla iyi oyuncu ama Galatasaray'a gelmesi zor gibi. Adam Premier Lig seviyesinde oynuyor, gelip de burada top oynamaz herhalde. Yine de umutlanmak güzel.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!

Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi

Ve beklenen o açıklama geldi
Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa Cebeci'si

Paylaştığı fotoğraflara tepki var! Bu da yerel basının Ela Rümeysa'sı