İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek’in Avrupa’dan gelen teklifler sonrası ayrılık kararı alabileceği öne sürüldü. Yıldız oyuncunun Dünya Kupası sonrası geleceğini netleştirmesi bekleniyor.

  • İsmail Yüksek'in sezon sonunda Fenerbahçe'den ayrılabileceği iddia ediliyor.
  • Fransa ve İtalya'dan teklif alan oyuncu, Dünya Kupası sonrası karar verecek.
  • İsmail Yüksek'in güncel piyasa değeri 15 milyon euro ve sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Avrupa’dan gelen teklifler sonrası yıldız oyuncunun geleceği merak konusu oldu.

AVRUPA KARARI GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli formayla bu sezon birçok maçta görev yapan İsmail Yüksek’in kariyerine Avrupa’da devam etmeyi düşündüğü iddia edildi. Milli futbolcunun özellikle Fransa ve İtalya’dan teklifler aldığı belirtildi.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Haberde, İsmail Yüksek’in orta sahada Kante ve Guendouzi’nin arkasında kalmak istemediği ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR VERECEK

İsmail Yüksek’in Dünya Kupası sonrası gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü. Fenerbahçe’de oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu belirtildi.  İsmail Yüksek bu sezon sarı-lacivertli formayla 46 maçta görev aldı.

Alper Kızıltepe
