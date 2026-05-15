İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek’in sezon sonunda takımdan ayrılabileceği öne sürüldü. Avrupa’dan gelen teklifler sonrası yıldız oyuncunun geleceği merak konusu oldu.

AVRUPA KARARI GÜNDEMDE

Sarı-lacivertli formayla bu sezon birçok maçta görev yapan İsmail Yüksek’in kariyerine Avrupa’da devam etmeyi düşündüğü iddia edildi. Milli futbolcunun özellikle Fransa ve İtalya’dan teklifler aldığı belirtildi.

YEDEK KALMAK İSTEMİYOR

Haberde, İsmail Yüksek’in orta sahada Kante ve Guendouzi’nin arkasında kalmak istemediği ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı aktarıldı.

DÜNYA KUPASI SONRASI KARAR VERECEK

İsmail Yüksek’in Dünya Kupası sonrası gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü. Fenerbahçe’de oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden milli futbolcunun güncel piyasa değerinin 15 milyon euro olduğu belirtildi. İsmail Yüksek bu sezon sarı-lacivertli formayla 46 maçta görev aldı.