Haberler

Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı

Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Haber Videosunu İzle
Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8.5 yıl sonra gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde yaşanan bir detay dikkat çekti. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çay davetinde bir araya gelen Trump’ın, Şi’ye göre daha alçak bir koltukta oturtulması dikkat çekti. Bazı kullanıcılar bunun Çin tarafından bilinçli bir protokol tercihi olduğunu öne sürdü.

  • Donald Trump, 8.5 yıl sonra Çin'e gitti ve Şi Cinping ile çay davetinde bir araya geldi.
  • Trump'ın oturduğu koltuk, Şi Cinping'in koltuğuna göre daha alçaktı.
  • Sosyal medyada bu durumun Çin tarafından bilinçli bir protokol tercihi olduğu iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8.5 yıl sonra gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde yaşanan bir detay sosyal medyada yankı uyandırdı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çay davetinde bir araya gelen Trump’ın, Şi’ye göre daha alçak bir koltukta oturtulması dikkat çekti. Bazı kullanıcılar bunun Çin tarafından bilinçli bir protokol tercihi olduğunu öne sürdü.

TRUMP 8.5 YIL SONRA ÇİN’E GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin son gününde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile özel bir çay davetinde bir araya geldi. İki liderin samimi görüntüler verdiği görüşme, dünya basınında geniş yer buldu.

Trump’ın yaklaşık 8.5 yıl sonra Çin’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması nedeniyle görüşme uluslararası kamuoyunda büyük ilgi gördü.

KOLTUK DETAYI GÜNDEM OLDU

Görüşmeye ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların dikkatini çeken en önemli detay Trump’ın oturduğu koltuk oldu. Görüntülerde Trump’ın, Şi Cinping’e göre daha alçak bir koltukta oturduğu görüldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun sıradan bir oturma düzeni olmadığını savunarak Çin yönetiminin bilinçli bir protokol mesajı verdiğini iddia etti. Çok sayıda paylaşımda, oturma düzeninin diplomatik semboller açısından önem taşıdığı yorumları yapıldı.

“DİPLOMATİK MESAJ” YORUMLARI YAPILDI

Uluslararası ilişkiler uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratan görüntüler için farklı değerlendirmeler yapıldı. Bazı yorumlarda bunun yalnızca teknik bir detay olduğu belirtilirken, bazı kullanıcılar ise Çin’in sembolik mesajlar vermeyi önemseyen diplomatik geleneğine dikkat çekti.

Trump cephesinden ya da Çin yönetiminden koltuk tartışmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Haberler.com
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden mahkemede şok karar
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında

Turiste ahlaksızlık yapanlar için hesap zamanı
Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay

Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Bir kadın, ilk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu

İlk buluşma sonrası erkek arkadaşından gelen mesajla şoke oldu
Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!