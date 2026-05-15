Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Antalya’da Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen “yolsuzluk”, “rüşvet” ve “irtikap” soruşturmasında yargılanan sanıklarla ilgili karar açıklandı. Aralarında görevden uzaklaştırılan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın da bulunduğu 5’i tutuklu toplam 41 sanığın yargılandığı davada mahkeme heyeti cezaları belirledi.

BELEDİYE BAŞKANINA 46 YIL, YARDIMCISINA 41 YIL HAPİS

Bugün saat 15.00’te kararını açıklayan mahkeme, Niyazi Nefi Kara hakkında 45 yıl 22 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Kara’nın eski yardımcısı Mehmet Engin Tüter ise 40 yıl 20 ay hapis cezası aldı.

Niyazi Nefi Kara

SORUŞTURMA RÜŞVET İDDİALARIYLA BAŞLADI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularında rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Niyazi Nefi Kara daha sonra tutuklanmış ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı.

DEPODA ALTIN VE DÖVİZ BULUNMUŞTU

Soruşturma sürecinde alınan ifadeler ve elde edilen deliller doğrultusunda yapılan arama çalışmalarında dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Cumhuriyet savcısı gözetiminde gerçekleştirilen arama işleminde, zirai depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Eski belediye başkan yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.

İDDİANAMEDEN

Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı.

Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı ileri sürülen iddianamede, Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddia ediliyor.

İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara işaret edilip Manavgat Belediyesinde 2024-2025 yıllarında belediyedeki bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtiliyor.

Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulduğu öne sürülen bir yapı tarafından organize edildiği savunulan iddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarılıyor.

İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri, "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alınan bu paraların belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı, bazı şüphelilerin paraları konut veya araç alımında kullandıkları öne sürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı