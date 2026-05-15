Haberler

Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın, Benfica’nın yıldız golcüsü Vangelis Pavlidis için harekete geçtiği öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin Yunan futbolcunun menajeriyle ilk teması kurduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım’ın transfer çalışmaları sürerken gündeme yeni bir golcü daha geldi. Sarı-lacivertlilerin Benfica’nın yıldızı Vangelis Pavlidis için harekete geçtiği öne sürüldü.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Daha önce Alexander Sörloth ve Romelu Lukaku isimleriyle anılan Aziz Yıldırım’ın, şimdi de Vangelis Pavlidis’i listesine aldığı belirtildi. İddiaya göre Yıldırım’ın ekibi, Yunan golcünün menajeriyle ilk görüşmeleri gerçekleştirdi.

BENFICA AYRILIĞA SICAK

Portekiz basınında yer alan haberlerde Benfica’nın yaz transfer döneminde Pavlidis’in ayrılığına sıcak baktığı ifade edildi. Yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili kararın sezon sonunda netleşmesi bekleniyor.

52 MAÇTA 30 GOL

27 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Benfica formasıyla etkileyici bir performans ortaya koydu. Yunan yıldız, 52 resmi maçta 30 gol atıp 6 asist yaptı.

AVRUPA’NIN RADARINDA

Bitiriciliği ve fizik gücüyle dikkat çeken Pavlidis’in birçok Avrupa kulübünün transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. Yıldız futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 32 milyon euro olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2029’A KADAR

Benfica ile uzun süreli sözleşmesi bulunan Pavlidis’in kontratının 2029 yılına kadar devam ettiği öğrenildi.  Fenerbahçe cephesinde transfer çalışmalarının seçim süreciyle birlikte hız kazandığı ifade ediliyor.

Alper Kızıltepe
Yorumlar (4)

Haber YorumlarıDerya Gundag:

ben 61 yaşındayım rahmetli babam hep derdi aziz yıldırım işini bilir diye şimdi görüyorumki haklıymış 30 gol atmış adam daha ne olsun bizim zamanımızda böle forvetler rüyaydı umarım alırlar camiamıza hayırlı olur

Haber Yorumlarıfarukincekara91:

ulan zamanında guizada gol kralı olarak geldi hemde portokiz değil İspanya gol kralıydı

Haber YorumlarıLatife Cam:

hocam aziz yıldırım yine kasanın ağzını açmış yunan forvet alıyoruz diye ama maça çıktımı topu taca atar bunlar yanlız yunan oyuncusu alıyorsanız türk kızlarıda bezirganbaşı oynasın bari

Haber YorumlarıNurcan Akbulut:

bu adamlara bak yunan forvet alcaz diyolar oysa atamızın 30 agustosta karsı durdugu milleti takıma alıyolar yazık ya ecdadın kemikleri sızlıyo bu transferlerden

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

