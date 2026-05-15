İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
İstanbul Galata Köprüsü’nde bir turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunduğu belirlenen 2 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Galata Köprüsü üzerinde bir turist tarafından çekilen ve sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüyü inceleyen polis, çalışma başlattı.
HAYASIZ HAREKETLER YAPTI
Görüntüde, turist ile ayakkabı boyacısı arasında tartışma çıktığı, daha sonra başka bir kişinin de olaya dahil olduğu ve turiste yönelik hayasızca hareketlerde bulunulduğu anlaşıldı.
2 BOYACI GÖZALTINDA
Polis tarafından kimliği belirlenen şüpheliler V.A. (25) ve T.P. (38) gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen