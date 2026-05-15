Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray’da Günay Güvenç’in ayrılığına sıcak bakıldığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kalede Muslera sonrası genç isimlere yönelmeyi planladığı belirtildi.

  • Galatasaray kalecisi Günay Güvenç, eski kulübü Gaziantep FK ile görüşmeler yapıyor.
  • Galatasaray yönetimi, Günay Güvenç'in ayrılığına sıcak bakıyor.
  • Galatasaray, ikinci kaleci pozisyonu için Jankat Yılmaz'ı rotasyonda değerlendirmeyi planlıyor.

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken kaleci rotasyonuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

GÜNAY GÜVENÇ AYRILIĞA YAKIN

Sarı-kırmızılı ekipte sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Günay Güvenç’in takımdan ayrılmaya yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli kalecinin eski kulübü Gaziantep FK ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

GAZİANTEP FK İLE TEMAS VAR

Tarafların anlaşma sağlaması halinde 34 yaşındaki file bekçisiyle yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi.  Galatasaray yönetiminin de ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.

MUSLERA SONRASI YENİ PLAN

Fernando Muslera sonrası yeni yapılanmayı planlayan Galatasaray’ın ikinci kaleci pozisyonu için daha genç ve potansiyelli bir isim düşündüğü belirtildi. Yönetimin yeni sezon için farklı bir rota belirlediği ifade edildi.

JANKAT YILMAZ DETAYI

Galatasaray’ın gündemindeki isimlerden birinin ise sezonu Eyüpspor’da kiralık geçiren Jankat Yılmaz olduğu öğrenildi. Teknik heyetin genç kalecinin gelişiminden memnun olduğu ve yeni sezonda rotasyonda değerlendirebileceği aktarıldı.

