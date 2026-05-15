Haberler

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de 26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, büyük zaferi taraftarlarıyla birlikte kutluyor. Lucas Torreira ve Yunus Akgün, üstü açık otobüste stada gittikleri anlarda takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi için “Gitme Mauro” yazılı pankart açtı.

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak 26. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamasına başladı.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADA GİTTİLER

Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelen Galatasaraylı futbolcular, burada bindikleri üstü açık otobüsle Taksim'den RAMS Park'a doğru yola çıktı.

''GİTME MAURO''

Taraftarlarının büyük desteğiyle şampiyonluk coşkusunu yaşayan Galatasaray'da  Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün açtığı pankart kutlamalara damga vurdu. İki yıldız oyuncu, üstü açık otobüste stada gittikleri anlarda sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi için "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Bu pankart kısa süre içerisinde gündem oldu. 

İşte o anlar:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi

Görevden uzaklaştırılan belediye başkanına 46 yıl hapis
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Bir kez daha Arap ülkelerinin yapamadığını yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıÖnder Turgut Saricicek:

ekonomi kotu herkes giderken icardi kalmaz zaten yüksek maaşı kulübede zorluk çıkarır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıLeman Uysal:

bu pankart güzel bisey ama bence icardi gidicekmi kalsınmı onu bilmiyorum para meselesi hersey aile degerleride onemli ama futbolcu içinde kariyer önemli kararsız kaldım dogrusu

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYakup Y:

valla muyiye bak yunus ve torira cok guzel bisey yapmis gitme mauro yazmislar insallah kalir takimda boyle arkadaslik heryerde olmaz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha! Hepsini yollayabilirler

Fenerbahçe'de büyük bir kriz daha!

Vinicius Junior ve kız arkadaşı ayrıldı

Büyük aşk sadece 7 ay sürdü!
İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Bernardo Silva'dan açıklama

İsmi Galatasaray ile anılıyordu! Transferi için tarih verdi

Trump'tan ABD dönüşünde olağanüstü önlem, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı

Casusluk korkusu bunu da yaptırdı, Çin'e ait ne varsa çöpe atıldı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

Diplomatik dili kenara bıraktı! İsrail'le yakınlaşan ülkeye uyarı
TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te