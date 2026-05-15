Galatasaray'da şampiyonluk kutlaması başladı! Torreira ve Yunus'tan dikkat çeken pankart

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu şampiyonlukla tamamlayarak 26. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, şampiyonluk kutlamasına başladı.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSLE STADA GİTTİLER

Galatasaray Lisesi'nde bir araya gelen Galatasaraylı futbolcular, burada bindikleri üstü açık otobüsle Taksim'den RAMS Park'a doğru yola çıktı.

''GİTME MAURO''

Taraftarlarının büyük desteğiyle şampiyonluk coşkusunu yaşayan Galatasaray'da Lucas Torreira ve Yunus Akgün'ün açtığı pankart kutlamalara damga vurdu. İki yıldız oyuncu, üstü açık otobüste stada gittikleri anlarda sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılması beklenen Mauro Icardi için "Gitme Mauro" yazılı pankart açtı. Bu pankart kısa süre içerisinde gündem oldu.

İşte o anlar: