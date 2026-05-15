İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

Arap ülkelerinin aksine İsrail'e karşı en başından beri dik bir duruş sergileyen İspanya Başbakanı Sanchez, ülkesinin bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını açıklayarak "Yasadışı savaş ve soykırım karşısında sessizlik bir seçenek değildir. Gazze ve Lübnan'da olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız. Bu bir sorumluluk ve insanlık meselesidir" dedi.

  • İspanya, İsrail'in Eurovision'dan çıkarılmaması nedeniyle 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmayacağını açıkladı.
  • Başbakan Sanchez, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Eurovision'dan çıkarılmasını örnek göstererek İsrail'e de aynı prensiplerin uygulanması gerektiğini savundu.
  • İspanya Kültür Bakanı Urtasun, EBU'yu Gazze'deki savaş nedeniyle İsrail'in katılımına izin vererek çifte standart uygulamakla suçladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını açıkladı. Sanchez, İsrail’in yarışmadan çıkarılması gerektiğini savunarak "Çifte standart" vurgusu yaptı. 

“AYNI PRENSİPLER İSRAİL İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI”

Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Eurovision’dan çıkarıldığını hatırlattı. Sanchez, “Rusya, Ukrayna’yı işgal ettiğinde yarışmadan çıkarıldı. Aynı prensipler İsrail’e de uygulanmalı, çifte standart olamaz” dedi.

“GAZZE VE LÜBNAN’A KAYITSIZ KALAMAYIZ”

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yaptığını "soykırım" olarak nitelendiren Sanchez, “Yasadışı savaş ve soykırım karşısında sessizlik bir seçenek değildir. Gazze ve Lübnan’da olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız. Bu bir sorumluluk ve insanlık meselesidir” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ 

İspanya’nın Eurovision’a katılmama kararı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sanchez’in İsrail’e yönelik açıklamaları ve yarışmaya ilişkin çıkışı tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İSPANYA KÜLTÜR BAKANI'NDAN ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Öte yandan; İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in Eurovision'a katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya'nın Eurovision'dan menedilmesi konusunda hiç tereddüt edilmediğini söyleyen Urtasun, EBU'nun, Gazze'de soykırım yapan ve orada işlediği ağır suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) soruşturma geçiren İsrail'in katılmasına izin vererek "çifte standart" uyguladığını vurguladı.

Urtasun, bu çifte standardı kabul etmediklerini dile getirerek "Kültür Bakanı olarak şunu söylemeliyim ki, kültürün uluslararası düzeyde büyük suçları örtbas etmek için kullanılmasını asla kabul etmeyeceğim." dedi.

Yorumlar (9)

Remzi YILMAZ:

Allah senden bin defa razı olsun

Oğuzhan Baş:

Bravo Sanchez valla helal olsun adama! İşte böyle dik duruş görmek istiyoruz. İsrail ortalığı yakıp yıkıyor ama bazıları seyirci kalıyor. Adamın dediği gibi ya hep ya hiç, çifte standart olmasın! Eurovisionu da izlemeyiz ne gam!

Reyhan Kerim:

Aynen bunu destekliyorum ama yeter mi yetmez kesinlikle soykırım yapanların cezalandırılması gerek sadece eurovisiondan atmak az bile bu israil terörüne destek çıkan herkes aynı şekilde yargılansın idam edilsinler o zaman ders alırlar

Zübeyr Doğan:

Bu onurlu duruşu, tüm Müslüman ülke liderlerine örnek olmalı

Özgür Gonzales:

Valla bizde olsa Sanchez i tebrik falan ederdi ?? Bak batı ülkesi adam gibi karar alıyo ama bi gel gör ki bizde her şey lafta kalıyo. Avrupada ses çıkarıyolar ama ortadoğuya gelince herkes sessiz ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

