Yıllar sonra ortaya çıkan görüntü! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay

1970’li yıllarda İngiliz futbolunda oynanan bir maça ait görüntüler yeniden ortaya çıktı. Ancak görüntülerde en çok dikkat çeken detay sadece saha değil, futbolcuların mücadelesi de oldu.

ÇAMUR İÇİNDE MAÇ

Ortaya çıkan görüntülerde futbolcuların adeta çamur deryasına dönen sahada mücadele ettiği görüldü. Oyuncuların ağır zemine rağmen top sürmeye ve pas yapmaya devam etmesi dikkat çekti.

FUTBOLDAN ÇOK SAHA KONUŞULDU

Karşılaşmadaki mücadeleden çok zeminin kötü hali ön plana çıktı. Sahanın büyük bölümünün çamurla kaplı olması izleyenleri şaşırttı.

FUTBOLCULARIN PERFORMANSI HAYRAN BIRAKTI

Öte yandan futbolcuların fizik gücü ve mücadele seviyesi de büyük beğeni topladı. Ağır saha şartlarına rağmen oyuncuların tempolu şekilde mücadele etmesi dikkat çekti. Görüntülerde neredeyse hiç yerde kalan futbolcu olmaması ve oyuncuların yorulmadan mücadeleye devam etmesi izleyenleri şaşırttı.

70’Lİ YILLARIN FUTBOL ŞARTLARI

Görüntüler, geçmiş yıllarda futbolun çok daha zor saha şartlarında oynandığını bir kez daha gözler önüne serdi. Modern futbol sahalarıyla kıyaslanan görüntüler futbolseverlerin ilgisini çekti.