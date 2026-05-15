Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Muhammed Dursun Bulut’un eşi İhya Bulut’un yaptığı paylaşım sonrası, parti logolu aparatlarla plakası kapatılan ve yetkisiz çakar kullandığı belirlenen araç gündeme geldi. Yapılan incelemenin ardından araç sahibine 313 bin 392 TL para cezası uygulandı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

İhya Bulut’un sosyal medya paylaşımında yer alan görüntülerde, parti logolu aparatlarla plakası gizlenen bir aracın trafikte çakar sistemiyle ilerlediği görüldü. Görüntülerin ardından emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

PLAKASI KAPATILDI, ÇAKAR KULLANDIĞI BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde aracın mevzuata aykırı şekilde çakar sistemi kullandığı ve plakasının parti logolu aparatlarla kapatıldığı tespit edildi. Emniyet ekipleri tarafından araç hakkında işlem başlatıldı.

313 BİN TL CEZA KESİLDİ

Yetkisiz çakar kullandığı belirlenen araca toplam 313 bin 392 TL idari para cezası uygulandı. Gazeteci Burak Doğan’ın aktardığı bilgilere göre araç sahibi olduğu belirtilen G.Y.’nin sürücü belgesine de 30 gün süreyle el konuldu.

DENETİMLER ARTIRILMIŞTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin geçtiğimiz günlerde yetkisiz çakar kullanımına karşı ülke genelinde denetimlerin artırılması yönünde talimat verdiği öğrenildi.