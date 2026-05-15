Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

Usta oyuncu Songül Öden, yıllar sonra “Gümüş” dizisindeki öpüşme sahneleriyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, annesinin sahneler nedeniyle tansiyonunun yükseldiğini ve birkaç kez hastanelik olduğunu anlattı.

  • Songül Öden, 'Gümüş' dizisindeki öpüşme sahneleri nedeniyle annesinin defalarca hastaneye kaldırıldığını söyledi.
  • Öden, annesini oyunculuk yapacağına TRT'de spiker olacağına ikna ederek kandırdığını belirtti.
  • Öden'in annesi, kızının oyunculuk kariyerine başlangıçta 'batakhaneye düştü' diyerek tepki gösterdi.

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü paylaştığı “Gümüş” dizisiyle geniş kitlelere ulaşan oyuncu Songül Öden, yıllar sonra dizideki öpüşme sahnelerine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Öden, annesinin o dönem sahneler nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

“ANNEM BENİ KAYBETTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORDU”

Armağan Çağlayan’ın programına konuk olan Songül Öden, oyunculuk kariyerinin ilk yıllarında ailesinin yaşadığı zorluklardan bahsetti. Mezun olduktan kısa süre sonra “Gümüş” dizisinde rol aldığını söyleyen Öden, annesinin oyunculuk kariyerine sıcak bakmadığını ifade etti. Öden, “Annem ‘Batakhaneye düştü bu kızı kaybettik’ diye çok yüklendi bana. Şimdi gülerek anlatıyorum ama o zaman benim için çok hüzünlü yıllardı” dedi.

“TRT’DE SPİKER OLACAĞIM DİYE KANDIRDIM”

Annesini ikna etmek için farklı bir yol izlediğini anlatan oyuncu, şu ifadeleri kullandı: "Ben onu TRT’de spiker olacağım diye kandırdım. Daha akıllı uslu, gidişi gelişi belli bir iş gibi düşündü. Haber okuyacağım diye kandırdım onu.”

“ÖPÜŞME SAHNELERİNDE HASTANELİK OLUYORDU”

Songül Öden, özellikle dizideki öpüşme sahnelerinin annesini çok etkilediğini söyledi. Oyuncu, “İlk Gümüş’teki öpüşme sahnelerinde annem kaç kere hastaneye kaldırıldı. Tansiyonu çıkıyordu. ‘Nasıl olabilir bu?’ diyordu” ifadelerini kullandı.

“ANNEM AVRUPA BİRLİĞİ’NE GİRDİ”

Öden, yaşananları bugün gülerek hatırladığını belirterek esprili bir şekilde, “Hep diyorum annem Avrupa Birliği’ne girdi sonra” dedi. Ünlü oyuncu, annesinin artık yaptığı işle gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.

Yorumlar (8)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

çok geniş bir aile

Haber YorumlarıYetiş Karakoç:

laiklik genişliktir,kıskançlık yapmaz,istedigini rahat rahat yaparsın

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Afganistan'daki yasama yetıs. YETIS

Haber YorumlarıAslı Rüzgar:

yine bi kadını yargılıyolar ya annesi neden rahatsız oluyomuş kızı işini yapıyo kadınların bedeni üzerinden kimsenin bişey demeye hakkı yok

Haber YorumlarıÖzlem Karaçoban:

ya 45 yıllık adamım bu nasıl bi olum ya anası tansiyondan hastanelik oluyo sen hala oyna o dizide çık kızım ordan yazık valla yazık

Haber YorumlarıMustafa Paşa:

ekonomiye bak allah aşkına herkesin derdi öpüşme sahnesi millet geçinemiyo et fiyatı uçtu kimsenin umrunda değil ya herşey magazin magzin

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

buda milleti uyutmanın başka yolu

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

