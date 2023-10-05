Defacto Haberleri - Defacto Haber - Haberler

Defacto Haberleri
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Türkiye'nin En Büyük Şirketlerinin Pazarlama Koltuğunda Oturanların Yüzde 54'ü Kadın
DeFacto, Kurumsal Hediye Kartı ve Dijital Hediye Kodları ile Esnek Hediye Deneyimi Sunuyor
DeFacto, "iklim pozitif" marka olma hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor
DeFacto, Stevie International Business Awards'ta 'Yılın Kurumsal İletişim Ekibi' ödülünü kazandı
DeFacto, Global RLI Awards 2023'te Yılın Sürdürebilir Perakendecisi Ödülü'nü Kazandı
Personel, müşterilerin üzerine indirimli ürün fırlatmıştı! Markadan açıklama geldi
Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli, evli mi? Hande Erçel hayatı ve biyografisi!
"Habermetre 29 Ağustos - 4 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"
Babacan, "Muhalefetin adayı seçimi ilk turda açık ara kazanmalı" dedi, gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi