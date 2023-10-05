Defacto Haberleri - Defacto Haber - Haberler

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Defacto Haberleri

Defacto haber, Defacto son dakika haberleri ve gelişmeleri.

En Etkin 50 CMO Araştırmasının Sonuçları Açıklandı

En Etkin 50 CMO Araştırmasının Sonuçları Açıklandı

Defacto - 05.10.2023
Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı

Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı

Defacto - 04.10.2023
Türkiye'nin En Büyük Şirketlerinin Pazarlama Koltuğunda Oturanların Yüzde 54'ü Kadın

Türkiye'nin En Büyük Şirketlerinin Pazarlama Koltuğunda Oturanların Yüzde 54'ü Kadın

Defacto - 03.10.2023
DeFacto, Kurumsal Hediye Kartı ve Dijital Hediye Kodları ile Esnek Hediye Deneyimi Sunuyor

DeFacto, Kurumsal Hediye Kartı ve Dijital Hediye Kodları ile Esnek Hediye Deneyimi Sunuyor

Defacto - 02.10.2023
DeFacto, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Sektör Forumu'nda yer aldı

DeFacto, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Sektör Forumu'nda yer aldı

Defacto - 19.09.2023
DeFacto, 'iklim pozitif' marka olma hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor

DeFacto, "iklim pozitif" marka olma hedefiyle sürdürülebilirlik çalışmalarına devam ediyor

Defacto - 19.09.2023
Hepsiburada 2023'ün yaz alışveriş trendlerini açıkladı

Hepsiburada 2023'ün yaz alışveriş trendlerini açıkladı

Defacto - 14.09.2023
DeFacto, TEKNOFEST'te akıllı giysilerini sergiliyor

DeFacto, TEKNOFEST'te akıllı giysilerini sergiliyor

Defacto - 31.08.2023
DeFacto, Stevie International Business Awards'ta 'Yılın Kurumsal İletişim Ekibi' ödülünü kazandı

DeFacto, Stevie International Business Awards'ta 'Yılın Kurumsal İletişim Ekibi' ödülünü kazandı

Defacto - 25.08.2023
Sodexo, FlexoGift'e BODO'yu dahil etti

Sodexo, FlexoGift'e BODO'yu dahil etti

Defacto - 25.08.2023
DeFacto'nun 2023 Okula Dönüş Koleksiyonu

DeFacto'nun 2023 Okula Dönüş Koleksiyonu

Defacto - 24.08.2023
DeFacto, Mağazada Mobil Öde seçeneği ile hızlı online ödeme imkanı sunuyor

DeFacto, Mağazada Mobil Öde seçeneği ile hızlı online ödeme imkanı sunuyor

Defacto - 22.08.2023
DeFacto, Global RLI Awards'da Yılın En Çok Tavsiye Edilen Perakendecisi Seçildi

DeFacto, Global RLI Awards'da Yılın En Çok Tavsiye Edilen Perakendecisi Seçildi

Defacto - 09.08.2023
Trendyol, Almanya pazarına girişinin 1. yıl dönümünü kutluyor

Trendyol, Almanya pazarına girişinin 1. yıl dönümünü kutluyor

Defacto - 27.07.2023
Türkiye İtibar Akademisi Müşteri Memnuniyeti Endeksi Açıklandı

Türkiye İtibar Akademisi Müşteri Memnuniyeti Endeksi Açıklandı

Defacto - 19.07.2023
DeFacto 'Yılın Sürdürebilir Perakendecisi' ödülünü kazandı

DeFacto 'Yılın Sürdürebilir Perakendecisi' ödülünü kazandı

Defacto - 05.07.2023
DeFacto, Global RLI Awards 2023'te Yılın Sürdürebilir Perakendecisi Ödülü'nü Kazandı

DeFacto, Global RLI Awards 2023'te Yılın Sürdürebilir Perakendecisi Ödülü'nü Kazandı

Defacto - 05.07.2023
DeFacto, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla üretilen Ficus Koleksiyonu'nu tanıttı

DeFacto, sürdürülebilirlik yaklaşımıyla üretilen Ficus Koleksiyonu'nu tanıttı

Defacto - 03.07.2023
DeFacto'dan doğal renklere sahip yaz koleksiyonu Ficus

DeFacto'dan doğal renklere sahip yaz koleksiyonu Ficus

Defacto - 03.07.2023
DeFacto, I Love Me kampanyasını Afra Saraçoğlu ile tanıttı

DeFacto, I Love Me kampanyasını Afra Saraçoğlu ile tanıttı

Defacto - 21.06.2023
Sodexo, Kurban Bayramı'nda firmalara hediye seçme kolaylığı sunuyor

Sodexo, Kurban Bayramı'nda firmalara hediye seçme kolaylığı sunuyor

Defacto - 21.06.2023
Afra Saraçoğlu DeFacto'nun yeni reklam yüzü oldu

Afra Saraçoğlu DeFacto'nun yeni reklam yüzü oldu

Defacto - 16.06.2023
Nefes X DeFacto Plaj Koleksiyonu Çıktı

Nefes X DeFacto Plaj Koleksiyonu Çıktı

Defacto - 02.06.2023
Nefes X DeFacto Plaj Koleksiyonu Satışta

Nefes X DeFacto Plaj Koleksiyonu Satışta

Defacto - 02.06.2023
Oyuncu Alp Navruz, Fas DeFacto mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi

Oyuncu Alp Navruz, Fas DeFacto mağazasında hayranlarıyla bir araya geldi

Defacto - 10.05.2023
Alp Navruz DeFacto'nun Fas'taki etkinliğinde hayranlarıyla buluştu

Alp Navruz DeFacto'nun Fas'taki etkinliğinde hayranlarıyla buluştu

Defacto - 10.05.2023
Ticaret Bakanlığı 4 şirketi daha 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsüne aldı

Ticaret Bakanlığı 4 şirketi daha "dış ticaret sermaye şirketi" statüsüne aldı

Defacto - 26.04.2023
DeFacto'dan deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık desteği

DeFacto'dan deprem bölgesindeki çocuklara bayramlık desteği

Defacto - 24.04.2023
DeFacto, depremden etkilenen çocukların giyim ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor

DeFacto, depremden etkilenen çocukların giyim ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor

Defacto - 24.04.2023
Personel, müşterilerin üzerine indirimli ürün fırlatmıştı! Markadan açıklama geldi

Personel, müşterilerin üzerine indirimli ürün fırlatmıştı! Markadan açıklama geldi

Defacto - 14.04.2023
DeFacto'dan deprem bölgesindeki iş ortaklarına can suyu

DeFacto'dan deprem bölgesindeki iş ortaklarına can suyu

Defacto - 06.03.2023
Malatya için önemli bilgiler ve ihtiyaç listesi paylaşıldı

Malatya için önemli bilgiler ve ihtiyaç listesi paylaşıldı

Defacto - 09.02.2023
Ezgi Mola Acı Haberi Duyurdu

Ezgi Mola Acı Haberi Duyurdu

Defacto - 23.11.2022
Yeni İmajıyla Sevenlerini Şaşırttı!

Yeni İmajıyla Sevenlerini Şaşırttı!

Defacto - 10.11.2022
Suudi Arabistan'daki kabine revizyonunun düşündürdükleri

Suudi Arabistan'daki kabine revizyonunun düşündürdükleri

Defacto - 29.09.2022
Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli, evli mi? Hande Erçel hayatı ve biyografisi!

Hande Erçel kimdir? Hande Erçel kaç yaşında, nereli, evli mi? Hande Erçel hayatı ve biyografisi!

Defacto - 26.09.2022
DeFacto'dan sezona damgasını vuracak tasarımlar

DeFacto'dan sezona damgasını vuracak tasarımlar

Defacto - 15.09.2022
DeFacto, sonbaharı 'Şehre Dönüş' koleksiyonu ile karşılıyor

DeFacto, sonbaharı "Şehre Dönüş" koleksiyonu ile karşılıyor

Defacto - 14.09.2022
'Habermetre 29 Ağustos - 4 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

"Habermetre 29 Ağustos - 4 Ağustos 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri"

Defacto - 07.09.2022
Son dakika haberi! DeFacto, Kazakistan'daki 32'nci mağazasını açtı

Son dakika haberi! DeFacto, Kazakistan'daki 32'nci mağazasını açtı

Defacto - 29.08.2022
DeFacto'dan mühendislik öğrencilerine yeni mentorluk programı

DeFacto'dan mühendislik öğrencilerine yeni mentorluk programı

Defacto - 11.08.2022
DeFacto, temmuzda Türkiye'de 3, yurt dışında 2 yeni mağaza açtı

DeFacto, temmuzda Türkiye'de 3, yurt dışında 2 yeni mağaza açtı

Defacto - 10.08.2022
DeFacto, 'iklim pozitif marka' olma yolunda ilerliyor

DeFacto, "iklim pozitif marka" olma yolunda ilerliyor

Defacto - 07.07.2022
Babacan, 'Muhalefetin adayı seçimi ilk turda açık ara kazanmalı' dedi, gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi

Babacan, "Muhalefetin adayı seçimi ilk turda açık ara kazanmalı" dedi, gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi

Defacto - 03.07.2022
Hong Kong, Fed'in ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı

Hong Kong, Fed'in ardından gösterge faiz oranını 75 baz puan artırdı

Defacto - 15.06.2022
Cezayir, İspanya ile 20 yıllık Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını Askıya Aldı

Cezayir, İspanya ile 20 yıllık Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasını Askıya Aldı

Defacto - 08.06.2022
Üzücü Haberi Böyle Duyurdu

Üzücü Haberi Böyle Duyurdu

Defacto - 13.05.2022
DeFacto'dan NFT dünyasına hızlı giriş: DeFacto X Fırat

DeFacto'dan NFT dünyasına hızlı giriş: DeFacto X Fırat

Defacto - 09.05.2022
Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı

Türkiye'nin 'En Etkin 50 CHRO'su açıklandı

Defacto - 09.05.2022
Son dakika haberi... DeFacto, globaldeki yeni mağaza yatırımlarını sürdürüyor

Son dakika haberi... DeFacto, globaldeki yeni mağaza yatırımlarını sürdürüyor

Defacto - 22.04.2022
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