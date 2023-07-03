DeFacto'dan doğal renklere sahip yaz koleksiyonu Ficus

Moda markası DeFacto, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda bitki atıklarının özleri ve doğal etkenlerle ortaya çıkan killerden üretilen doğal renklerle boyanmış yaz koleksiyonu Ficus'u duyurdu. Natural ve soft renklerle bezenen koleksiyon, erkeklere yönelik tişört ve şortlardan oluşuyor.

Koleksiyon ile ilgili markadan şu bilgiler paylaşıldı:

"Minimal baskı ve nakış detaylarıyla oluşturulan koleksiyon, cilde ve doğaya dost bir anlayışla tasarlandı ve üretildi. Sezonun trendi olan natural ve soft renklerin tercih edildiği koleksiyonun kumaşlarında, doğada kendiliğinden oluşan bitki atıklarının özleri ve doğal etkenlerle ortaya çıkan killerden üretilen doğal renkler kullanıldı. Koleksiyon rengini, lavanta, zeytin yaprağı özü, ceviz kabuğu, nar kabuğu, indigo fera, lavanta yaprağı gibi doğal bitki atıklarından aldı. Kumaş boyama ve üretim aşamasında su ve enerji verimliliği gözetildi, minimum su tüketimine özen gösterildi. Doğanın korunmasından ve çevre bilincinden ilham alınarak oluşturulan tasarımlar, doğallığı sunduğu kadar olduğu şıklığı, konfor ve uyumlulukla buluşturuyor."