DeFacto, Mısır'da 30. Mağazasını Açtı

DeFacto, Mısır'da 30. Mağazasını Açtı
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Moda markası DeFacto, Kahire'nin Cairo Festival City Mall'da Mısır'daki 30. mağazasını açarak bölgedeki büyümesini sürdürüyor. Yeni mağaza, geniş ürün yelpazesi ve modern tasarımıyla dikkat çekiyor.

MODA markası DeFacto, MENA bölgesindeki büyümesini sürdürüyor. Mısır'daki 30'uncu mağazasını başkent Kahire'deki Cairo Festival City Mall'da açan marka, bu AVM'deki ikinci mağazasıyla müşterileriyle yeniden buluştu.

DeFacto, Mısır'daki mağaza yatırımlarına bir yenisini ekledi. Başkent Kahire'nin önemli ticaret ve yaşam merkezlerinden biri olan Cairo Festival City Mall'da açılan yeni mağaza, DeFacto'nun ülkedeki 30. satış noktası olarak hizmete başladı. DeFacto'nun toplam 1.253 metrekarelik geniş satış alanı ve çağdaş mağaza mimarisiyle öne çıkan Cairo Festival City'deki ikinci mağazası, tek katlı yapısı ve kullanıcı dostu iç tasarımıyla ziyaretçilerine konforlu bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Kadın, erkek, çocuk ve bebek koleksiyonlarının yanı sıra ayakkabıdan iç giyime, aksesuardan ev giyimine kadar binlerce ürünü müşterileriyle buluşturan marka, bölgedeki müşterilerine tek noktadan ulaşmayı hedefliyor.

DeFacto, 500'ü aşkın mağaza sayısıyla dünyanın dört bir yanında büyümesini sürdürüyor. MENA bölgesindeki stratejik yatırımlarına hız kesmeden devam eden marka, Kahire'deki yeni mağazasıyla bu vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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