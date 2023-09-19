DeFacto, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Sektör Forumu'nda yer aldı

Moda markası DeFacto, özel davet ile katılım sağlanabilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Sektör Forumu'nda yer aldı. Marka, forumda BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışmalarını dünyanın önde gelen özel sektör temsilcileri, hükümet sözcüleri ve sivil toplum örgütlerinden oluşan katılımcılarla paylaştı.

DeFacto, bu yıl 78'incisi düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında gerçekleşen Özel Sektör Forumu'na davet edilen ilk Türk perakende markası olduğunu açıkladı. İklim değişikliği, sürdürülebilir kalkınma ve insan hakları gibi önemli küresel sorunların ele alındığı forum, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres başkanlığında Amerika'da gerçekleştirildi. Dünyanın önde gelen özel sektör temsilcilerinin, hükümet sözcülerinin ve sivil toplum örgütlerinin katılım sağladığı forumda, DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol davetli katılımcılar arasında yer aldı.

"PEK ÇOK ÖNEMLİ KÜRESEL SORUNA YÖNELİK ÇALIŞMA GERÇEKLEŞTİRDİK"

DeFacto adına BM Özel Sektör Forumu'na katılan DeFacto Online Genel Müdürü Önder Şenol, "Tüm dünyadan sadece 90 kişinin davet edildiği BM Özel Sektör Forumu'nda yer alarak ülkemizi uluslararası arenada temsil etmek bizim için büyük bir gurur kaynağı. DeFacto olarak kuruluş felsefemiz ekosisteme duyarlı üretim yapmak, dünyayı ve doğal kaynakları korumak, insana değer katmak, toplumsal konulara duyarlı olmak ve şeffaf bir duruş sergilemekten geçiyor. Bu felsefemiz doğrultusunda, 2014 yılından bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) için taahhüt vererek, hazır giyim ve moda sektöründe imzacı ilk iki Türk markasından biri olduk. Sürdürülebilirlik konusunda sektörümüzde öncü kuruluşlarından biri olma taahhüdümüz doğrultusunda ise; bugüne kadar iklim değişikliğinden su krizine, insan haklarından cinsiyet eşitliğine kadar pek çok önemli küresel soruna yönelik çalışma gerçekleştirdik" diye konuştu.

"ÜLKEMİZİ ULUSLARARASI ARENALARDA TEMSİL ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

DeFacto'nun Özel Sektör Forumu'nda yer almasının Türkiye için de önemli bir adım olduğunu belirten Şenol, "2030 yılında tamamlanması hedefiyle ortaya koyulan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda özellikle küresel ve yerel sürdürülebilir kalkınma adına birçok çalışma yürütüyoruz. Özel Sektör Forumu'nda da Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı şirketimize, çalışanlarımıza, üretim tesislerimize, mağazalarımıza ve toplumumuza nasıl yansıttığımızı anlatarak gelecek yıllarda nasıl bir yol izleyeceğimizi ve hedeflerimizi katılımcılarla paylaştık. Bu forumda yer almamız, Türk hazır giyim ve moda sektörünün uluslararası alanda tanıtılması ve Türk iş dünyasının sürdürülebilirlik konusundaki taahhüdünün vurgulanması için de önemli bir fırsat oluşturdu. Etkinliğe katılımımız ile Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yanı sıra uluslararası düzeyde bu alandaki gelişiminin de boyutunu göstermiş olduk. Ayrıca katılımımızın, Türk iş dünyasının küresel arenada görünürlüğünü daha fazla artırarak Türkiye'nin uluslararası ekonomik ilişkilerinin de güçlendirilmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. 93 ülkede varlığını sürdüren lider bir marka olarak ülkemizi uluslararası arenalarda temsil etmeye devam edeceğiz" dedi.

BM Özel Sektör Forumu'nda katılımcılar, dünyanın en büyük sürdürülebilirlik platformu olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) belirlediği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusundaki çalışmalarını anlattı. Defacto Online Genel Müdürü Önder Şenol da DeFacto'nun SKA kapsamında bugüne kadar gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik çalışmalarını ve 2050 sonrasında 'iklim pozitif' marka olma planlarını paylaştı.