Türkiye'nin giyim devi 450 kişiyi işten çıkardı: Boş damacana gibi kapıya koyulduk

Küresel boyuttaki ekonomik kriz, Türkiye'de de çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken, ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yaşayan firmalar arasına Türkiye'nin giyim devi Defacto da katıldı.

MAĞAZA ÇALIŞANLARINI DA ÇIKARMIŞLARDI

Sözcü'den Ali Can Polat'ın haberine göre, bir kaç ay önce mağazalarında 200'den fazla işçi ile yollarını ayıran firma, bu kez de genel merkez ve depolarda yaklaşık 450 çalışanını işten çıkardı. Evden çalışan şirket, haziran başında çalışanlarına önce 3 gün ofis zorunluluğu getirdi. Ardından Eylül başında 5 güne çıkacağı bildirildi, işçiler buna göre okul-ev-bakıcı düzenleri kurduklarını söylerken, "Bir akşam gelen telefonla kovulduğumuzu öğrendik" dedi.

"1 AY ÖNCEDEN SÖYLENSE HERKES KENDİNİ AYARLARDI"

Şirkette 9.5 yıldır muhasebe uzmanı olarak çalışan Ahmet Yücesoy, "Böyle bir plan varsa 1 ay önceden söylense herkes kendini ayarlardı, şimdi okullar açılmış planlar masraflar yapılmışken boş damacana gibi pat diye kapının önüne koyulduk" dedi.

TOPLU İŞE İADE DAVASI AÇACAKLAR

İşten çıkarılan çalışanlar Whatsapp gruplarında örgütlenmeye başladı. İşçiler toplu işe iade davası açmaya hazırlanıyor. İşten çıkarılan çalışanların başvurduğu bir avukat yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: "Ekonomik daralma ve teknolojik yatırım yapma bahanesiyle bir işçi kıyımı yaptılar. İnsanlara bir gece önceden mail ile bildirildi bu çıkışlar.

"ÜST YÖNETİMİN TANIDIĞI KİŞİLERE DOKUNULMADI"

Engelli kadrosuyla çalışanlar bile bu şekilde işten çıkarıldı. Bunu yaparken de üst yönetimin tanıdığı kişilere dokunulmadığı iddiaları var. Hepsini araştırıp yargı sürecini başlatacağız. Küçülürken 10-15 yıllık çalışan çıkarılmaz işe birkaç ay önce girenler kaldı kıdemli kişiler çıkarıldı."