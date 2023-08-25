DeFacto, Stevie International Business Awards'ta 'Yılın Kurumsal İletişim Ekibi' ödülünü kazandı

DeFacto, Stevie International Business Awards'ta 'Yılın Kurumsal İletişim Ekibi' dalında altın ödülün sahibi oldu. DeFacto'nun kurumsal iletişim ekibi, sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası etkinlikler ve yenilikçi iletişim çalışmalarıyla birçok ülkeden aday olan rakiplerini geride bıraktı.

DeFacto, uluslararası iş dünyasının oscarı olarak kabul edilen Stevie International Business Awards'da (IBA) 'Yılın Kurumsal İletişim Ekibi' dalında altın ödülün sahibi oldu.

DeFacto, Stevie Awards tarafından bu yıl 20'nci kez düzenlenen Stevie International Business Awards'da (IBA) altın ödülün sahibi oldu. Stevie IBA'da ödül alan DeFacto'nun kurumsal iletişim ekibi; gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleri, ulusal ve uluslararası etkinlikleri ve yenilikçi iletişim çalışmalarıyla 230'dan fazla jüri üyesi tarafından değerlendirilerek birçok ülkeden aday olan rakiplerini geride bıraktı.

İletişime verdiği önem ve yenilikçi iletişim stratejileriyle hem ulusal hem de uluslararası projelere imza atma amacıyla hareket eden DeFacto ekibinin, daha önce de birçok global ödüle layık görüldüğü bildirildi.