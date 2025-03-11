Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Settriko Tekstil, mali açıdan ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Sözcü'den Deniz Çağıl'ın haberine göre özellikle triko ürünleriyle ön plana çıkan ve Boyner, LCW ve DeFacto gibi büyük markalara üretim yaparak yerel pazarda geniş bir yer edinen firma son dönemde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato başvurusunda bulundu.

1 AYLIK EK SÜRE TANINDI

Mahkeme, Aralık 2024'te şirketin toparlanabilmesi için verilen 3 aylık sürenin sonunda ek bir ay daha tanıdı. Bu süreçte şirketin faaliyetlerinin denetimi için görevlendirilen üç kişilik konkordato komiserlerinin görevlerine devam edilmesine de karar verildi.

İFLAS AÇIKLAMAK ZORUNDA KALABİLİRLER

Verilen 1 aylık mühlet süresi içinde beklenen gelişmelerin yaşanmaması durumunda Settriko Tekstil iflasını açıklamak durumunda kalabilir.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPIYOR

2008'de kurulan şirket, İstanbul'da 3 bin metrekarelik alanda yıllık 1 milyon 700 bin adet üretim gerçekleştiriyor. Şirket iç piyasada Boyner, LCW ve DeFacto; Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkedeki dünya markalarına üretim yapıyor.