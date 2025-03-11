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Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti

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LCW ve DeFacto gibi büyük markalar için üretim yapan İstanbul merkezli dev tekstil firması Settriko yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle iflas riskiyle karşı karşıya.

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri olan Settriko Tekstil, mali açıdan ciddi bir krizle karşı karşıya kaldı. Sözcü'den Deniz Çağıl'ın haberine göre özellikle triko ürünleriyle ön plana çıkan ve Boyner, LCW ve DeFacto gibi büyük markalara üretim yaparak yerel pazarda geniş bir yer edinen firma son dönemde yaşadığı mali zorluklar nedeniyle Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi konkordato başvurusunda bulundu.

1 AYLIK EK SÜRE TANINDI

Mahkeme, Aralık 2024'te şirketin toparlanabilmesi için verilen 3 aylık sürenin sonunda ek bir ay daha tanıdı. Bu süreçte şirketin faaliyetlerinin denetimi için görevlendirilen üç kişilik konkordato komiserlerinin görevlerine devam edilmesine de karar verildi.

İFLAS AÇIKLAMAK ZORUNDA KALABİLİRLER

Verilen 1 aylık mühlet süresi içinde beklenen gelişmelerin yaşanmaması durumunda Settriko Tekstil iflasını açıklamak durumunda kalabilir.

DÜNYACA ÜNLÜ MARKALARA ÜRETİM YAPIYOR

2008'de kurulan şirket, İstanbul'da 3 bin metrekarelik alanda yıllık 1 milyon 700 bin adet üretim gerçekleştiriyor. Şirket iç piyasada Boyner, LCW ve DeFacto; Almanya, Hollanda, Norveç, İsveç, İtalya, İspanya, Polonya, İrlanda, İngiltere ve Danimarka gibi birçok ülkedeki dünya markalarına üretim yapıyor.

Ünlü markalara üretim yapan tekstil devi iflas bayrağını çekti
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Bunlar iyi günler bu hayat pahalılığında belli zümre daha zengin olur iken halk günden güne fakirleşiyor hele emekliler onlardan zaten bitti .

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Haber YorumlarıHarpoon:

Sözcü yazdıysa boşver

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Haber YorumlarıAli:

Ekonomi Güzel. Ensflasyon SIFIR. Akkoyunlular

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Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

ürünleri zaten tek kullanımlık gibi millet salak mı hem pahalı hem kalitesiz

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Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

DeFacto iyi markadır ama çok pahalı millet alamıyor demekki

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

yaparsa ak partı yapar..hukumete yakın fırmalarda yada kendı sırketlerın de neden ıflas yok

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Haber Yorumlarıyetim sali:

ya takvim yazsa emekliye her ay zam o doğru dimi.

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Haber YorumlarıERGÜN ALTMIŞ:

bunları o saydığınız lcw defacto gibi mağazalar batırıyor kâr garantisi altında maliyet gözetmeksizin üretime zorlanıyor isen bir gün batarsın mağazalar acaip karlı üreten batık

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Haber Yorumlarıtokuşbey:

koca firmalara mal üretim nasıl batıyor o da garipmiş. var bir iş bunda

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Haber Yorumlarısercan tc:

ingiliz mehmet şimşek biraz daha görevde kalırsa Türkiye diye bir yer kalmayacak

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