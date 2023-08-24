DeFacto'nun sağlıklı ve dayanıklı kumaşlardan oluşan 2023 Okula Dönüş koleksiyonu, öğrencilerin beğenisine sunuluyor. Miniklere rahatlık ve trend desenler sunan koleksiyon, ebeveynlerin de içini rahatlatıyor.

DeFacto'nun "2023 Okula Dönüş" koleksiyonu, sağlıklı ve dayanıklı kumaşları ile anne, babaların, rengarenk parçalarıyla da okula dönüş heyecanı yaşayan öğrencilerin beğenisine sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, DeFacto, okula dönüş heyecanı yaşayan miniklere okul sıralarında rahat edecekleri giysileri, en trend desen ve renklerle yeni koleksiyonunda sunuyor.

Ebeveynlerin içini rahatlatan sağlıklı ve kaliteli kumaşlarıyla öne çıkan DeFacto'nun okula dönüş koleksiyonunda bebek ve çocuklara özel parçalar yer alıyor.

DeFacto'nun okula dönüş için hazırladığı yeni sezon koleksiyonuna www.defacto.com web adresinden, mobil uygulamasından ve mağazalarından ulaşılabiliyor.