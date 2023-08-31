DeFacto, TEKNOFEST'te akıllı giysilerini sergiliyor

Giyim markası DeFacto, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yerini aldı. Marka, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilen festivalde ziyaretçilerini akıllı giysileri ile tanıştırıyor.

DeFacto, teknolojik altyapısı ile geliştirdiği kıyafetlerini 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında TEKNOFEST'TE sergiliyor. DeFacto'nun ısıtıcı özellikli montları ve TÜBİTAK ile geliştirdiği akıllı teknik giysileri, festivalde ziyaretçilerinin beğenisine sunuluyor. DeFacto ayrıca TEKNOFEST katılımcılarına kendi bünyesinde geliştirdiği içerikleriyle bir VR deneyimi de yaşatıyor.

"TEKNOLOJİK ALTYAPIMIZLA SEKTÖRE YÖN VERMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Konu ile ilgili olarak DeFacto CPO'su Rahmi Say, " Türkiye'nin global moda markası olarak ürünlerimizi TEKNOFEST ziyaretçileri ile buluşturuyoruz. Tüm dünyada gelişen teknolojiler ile birlikte biz de üretim süreçlerimizde çeşitliliğe yer veriyoruz. Teknolojik altyapımızla her zaman sektöre yön vermeyi hedefliyoruz. TEKNOFEST ziyaretçilerini de akıllı kıyafetlerle tanıştırmak için festivaldeki yerimizi aldık. Su ve rüzgar geçirmeyen kumaşları ile en düşük sıcaklıklarda bile vücut ısısını koruyan, ısıtıcı teçhizatlar bulunan montlarımızı ve TÜBİTAK ile geliştirdiğimiz akıllı teknik ürünlerimizi ilk kez TEKNOFEST ziyaretçileri ile buluşturuyoruz. TÜBİTAK ile geliştirdiğimiz bu ürünler, zor koşullarda sağlık takibi yapan, kişisel güvenlik sağlayan, özel kumaşa sahip, sıcaklık sensörleri içeren tasarımı ve teknik özellikleriyle sektörde bir ilke imza atarak giyilebilir teknolojiler arasında fark yaratacak. Teknolojik ve yenilikçi yaklaşımımız ile Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yer almaktan mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.

"ÜRÜNLERİMİZİN PROTOTİPLERİ 1 AY BOYUNCA TEST EDİLDİ"

DeFacto ile TÜBİTAK iş birliği ile geliştirilen akıllı teknik giysilerin prototiplerinin geçtiğimiz aylarda Türk bilim insanları tarafından test edildiğini söyleyen Say, "TÜBİTAK ile geliştirdiğimiz ve sağlık takibi yapan sensörlerin yer aldığı ürünlerimizin prototipleri, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde yer alan Türk bilim insanları tarafından 1 ay boyunca test edildi. Kuzey Kutbu Arktik Okyanusu'ndaki zorlu koşullarda giyilen prototip ürünlerimiz 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy ve ekibinden tam not aldı" ifadelerini kullandı.