DeFacto'nun 'Atma Bağışla' Projesi ile Çocukların Geleceğine Destek

DeFacto, "Atma Bağışla" projesiyle çocukların eğitimine ve doğaya katkı sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, projeyle sadece modayı değil, aynı zamanda geleceği şekillendiriyor.

Şirket, Atma Bağışla projesiyle elektronik atıkları geri dönüştürerek, elde ettiği kazancı Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) bağışladı. Hareket sayesinde çocukların eğitim masrafı karşılanarak, hem gezegen hem de gelecek nesiller aydınlatılıyor.

Projeyle hem çevresel hem de sosyal fayda sağlamayı hedefleyen marka, ilk kez 2022'de hayata geçirilen projeyle, yıl içerisinde 170 kilogram (kg) elektronik atığı geri dönüşüme kazandırarak, projenin başlangıcından bu yana toplam 649 kg atığın doğru yönetilmesini sağladı.

Çevreci yaklaşım, doğal kaynakların korunmasına katkı sağlarken aynı zamanda çocukların eğitimine destek olma sorumluluğunu da yerine getirdi.

Proje, şirketin "doğa, dönüşüm, değer" odaklı "Triple D" stratejisinin somut yansıması olarak öne çıkıyor.

DeFacto, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından "Sorumlu Üretim ve Tüketim" amacı için atıkları değere dönüştürerek, hem çevresel etkilerini azaltıyor hem de toplumsal faydayı önceliklendiriyor.

Şirket, proje aracılığıyla tek bir çalışmada doğaya ve topluma aynı anda katkı sağlamanın mümkün olduğunu gösteriyor.

Elektronik atıkların doğru şekilde yönetilmesiyle çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunarken, elde edilen gelirin eğitime aktarılmasıyla çocuklara umut dolu gelecek hazırlanıyor.