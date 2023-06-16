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Afra Saraçoğlu DeFacto'nun yeni reklam yüzü oldu

Afra Saraçoğlu DeFacto'nun yeni reklam yüzü oldu

Magazin Haberleri

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, DeFacto'nun yeni kampanyası 'I Love Me' için reklam yüzü oldu. Kampanya 'Önce kendinin iyi olduğundan emin olmalısın' mottosuyla hazırlandı.

p>Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, DeFacto'nun yeni reklam yüzü oldu. Markanın yeni kampanyası 'I Love Me' için kamera karşısına geçen ünlü oyuncu "Önce kendinin iyi olduğundan emin olmalısın" dedi.

DeFacto, yeni kampanyası 'I Love Me' için son dönemin en dikkat çeken yıldızlarından olan Afra Saraçoğlu ile reklam anlaşması imzaladı. Ünlü isim 'Önce kendinin iyi olduğundan emin olmalısın' mottosundan hareketle yola çıkan markanın yeni kampanyası I Love Me için kamera karşısına geçti.

'Mutlu olmak için önce kendini önceliklendirmelisin' düşüncesiyle kurgulanan reklam filmi eğlenceli görüntülere sahne oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Afra Saraçoğlu Magazin Haberler

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