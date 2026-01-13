DeFacto CDP İklim Değişikliği Programı'nda A notu aldı

DeFacto, şeffaf raporlama yaklaşımı ve sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu çalışmaları doğrultusunda, Karbon Saydamlık Projesi'nin (CDP), bu yılki İklim Değişikliği Programı'nda Liderlik Seviyesi'nde yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla 2023'te dahil olduğu CDP projesi kapsamındaki raporlama performansını ileriye taşıdı.

CDP'nin raporlama yapmaya başladığı dönemden bu yana notunu 3 kademe yükselten şirket, İklim Değişikliği kategorisinde bir önceki yıla göre bir kademe daha yükselerek liderlik seviyesi olan A notunu aldı.

Şirket, Su Güvenliği ve Ormansızlaşma kategorilerinde ise B notu alarak, çevresel risklerin yönetimi konusunda da olumlu ilerleme kaydetti.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı

DeFacto, 2025 itibarıyla sürdürülebilirliği tüm iş yapış biçimini yönlendiren stratejik bir karar mekanizması olarak ele alarak, "Doğa, Dönüşüm ve Değer" ekseninde yapılandırılan Triple D yaklaşımıyla çevresel, sosyal ve ekonomik etki alanlarını eş zamanlı yöneten bütüncül bir modeli hayata geçirdi.

Bu kapsamda şirketin önemli adımlarından biri, SBTi ile uyumlu 2030 ve 2050 emisyon azaltım hedeflerinin onaylanması oldu.

Türkiye tekstil perakende sektöründe uzun vadeli bilim temelli hedefleri onaylanan DeFacto'nun operasyonları kapsamında karbon ayak izi, su tüketimi ve seçili sosyal göstergeler bağımsız güvence süreçlerinden geçirildi.

Öte yandan şirket, sürdürülebilirlik yaklaşımını yalnızca operasyonel süreçlerle sınırlı tutmayarak, müşteriyle temas eden alanlara da yansıttı.

Adana'daki yeni nesil deneyim mağazası konsepti, enerji verimliliği, atık yönetimi ve operasyonel optimizasyon kriterleriyle yeniden tasarlanarak, Yeşil Kontrol Belgesi'ni (Green Check) Altın Kategoride almaya hak kazandı.

Ürün tarafında ise DeFacto, sürdürülebilir özelliklere sahip ürünlerin toplam koleksiyon içindeki payını yaklaşık yüzde 30 seviyesine çıkarırken, "rejeneratif pamuk" ve düşük çevresel etkiye sahip malzemeleri koleksiyonlarına daha geniş ölçekte entegre etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Sürdürülebilirlik ve CSR Başkanı Elif Çam, CDP'nin liderlik seviyesinde yer almanın, DeFacto'nun sürdürülebilirliğini sadece bir niyet olarak göstermediğini belirtti.

Çam, DeFacto'nun sürdürülebilirliği ölçülebilir hedefler, şeffaf raporlama ve teknoloji destekli karar süreçleriyle yönettiğinin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Triple D yaklaşımımızla çevresel, sosyal ve ekonomik etkiyi birlikte ele alıyor, iklim kriziyle mücadelede bilim temelli hedeflerle ilerliyoruz. Bu başarı, kurum genelinde sürdürülebilirliği ortak bir refleks haline getirmemizin sonucu. CDP'de elde ettiğimiz derecelendirme sonuçlarıyla, DeFacto'nun yalnızca bugünün değil, geleceğin de sorumluluğunu üstlenen bir marka olma kararlılığını uluslararası ölçekte tescillemiş olduk."