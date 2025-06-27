DeFacto, Adana'da Dünyanın En Büyük Deneyim Mağazasını Açtı

DeFacto, teknoloji ve yaşam tarzını bir araya getiren yeni nesil mağaza konseptli dünyadaki en büyük mağazasını Adana'da hizmete açtı.

Turgut Özal Bulvarı'nda 4 bin metrekare alanda kurulan mağazada özel koleksiyonların yanı sıra, farklı deneyimler ve çeşitli alanlar bulunuyor.

Aynı zamanda stil danışmanı olan mağaza çalışanlarından ücretsiz hizmet alabilen müşteriler, canlı çiçek satışı, kozmetik, baskı ve yapay zeka destekli fotoğraf alanlarının yanı sıra kafede de vakit geçirerek dinlenme fırsatı buluyor.

Ziyaretçiler ayrıca mağazada oluşturulan yoga ve pilates stüdyosundaki çalışmalara katılım sağlarken ailelerin alışverişi sırasında çocuklar da oyun alanında keyifli vakit geçiriyor. Mağazada, canlı DJ performansları da yer alıyor.

Feng Shui felsefesini endüstriyel tasarımda kullanarak bu alanda da bir ilki gerçekleştiren mağazada müşteriler kendilerini evlerinde hissediyor.

"Dünyadaki ilk ve en büyük deneyim mağazamız Adana'da"

DeFacto Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Ateş, AA muhabirine, açılışı yapılan mağazanın marka için yeni bir sayfa olduğunu söyledi.

Mağazanın hizmete girmesinin heyecanını yaşadıklarını belirten Ateş, "Deneyim mağazamız 4 bin metrekare alanda kurulu ve dünyadaki en büyük mağazamız. Aynı zamanda dünyadaki ilk deneyim mağazamız olması dolayısıyla bizim perakendecilik hayatımızda önemli bir milat ve dönüm noktası." dedi.

İnsanların bu mağazanın açılışı için neden Adana'nın seçildiğine yönelik sorular sorduğunu anlatan Ateş, "Adana'nın plakası 01, öyle bir önceliği var. Adanalı değiliz ama Adanalıları gönülden seviyoruz. Değişime, yeniliklere açık ve zengin kültürü olan bir şehrimiz. Şu ana kadar müşterilerimizin tepkileri çok olumlu. Dünyadaki ilk ve en büyük deneyim mağazamızı Adana'da açmakla doğru bir karar verdiğimizi görüyoruz." diye konuştu.

"Müşterilerimizin dinlenebileceği alanlar ve kafemiz var"

Ateş, müşterilerin DeFacto mağazalarına geldiklerinde yaşamlarına anılar katmak ve sosyalleşmelerini sağlamak istediklerini ifade etti.

Buna bağlı olarak mağaza içinde farklı alanların bulunduğu dile getiren Ateş, şunları kaydetti:

"Mağazamızda müşterilerimizin dinlenebileceği alanlar ve kafemiz var. Burada hem kahve ikram edebiliyoruz hem de gıda alabiliyorlar. Kişiselleştirme alanlarımızda kendi tasarımlarını ürünlere yapabiliyorlar. Bu alana 'Your Design' adını verdik. İlk defa bu mağazada spor ve yoga salonu var. Burada müşterilerimiz sadece spor kıyafetlerini almayı değil, bu kıyafetleri aldıktan sonra da yoga, pilates, dans gibi istediği spor aktivitesini mağaza içinde hocalarımızla yapabiliyorlar. Yine ilk defa bu mağazada 'Self Checkout' uyguladık. Müşteriler normal kasalara girmeden kendileri hızlı kasalarda aldıkları ürünü kredi kartlarıyla ödeyip mağazadan çıkabiliyorlar."

Mağazada stil danışmanları var

Adana'daki DeFacto mağazasında farklı yeniliklerin de yer aldığını ifade eden Ateş, şöyle devam etti:

"İlk defa yine bu mağazada DeFacto müşterilerimizin güzelliğine de daha fazla önem veriyoruz ve Kore'den getirdiğimiz ürünlerden oluşan bir kozmetik ürün yelpazemiz var. Bu bizim için farklı bir yenilik. Müşterilerin yaşadıkları keyifli anları fotoğraflayıp paylaşabilecekleri özçekim alanlarımız var. Alışveriş yaparken, çocuklar oyun alanında, babalar kafede, anneleri de burada rahat rahat alışveriş yapabiliyor, uzun süre mağazada kalabiliyorlar. Mağazada bulunan canlı çiçekleri alıp günün sonunda sevdikleriyle güzel paylaşımlarda bulunabiliyorlar. Mağazadaki stil danışmanlarımızdan günün modası, trendleri ve neyi nasıl kombin yapabileceklerine yönelik stil danışmanlığı alabiliyorlar."

Müşterilerinin konforlu bir deneyim yaşamalarını istediklerini belirten Ateş, mağazanın "Feng Shui" felsefesine göre dizayn edildiğini vurguladı.

DeFacto'nun dünyada 35 ülkede mağazacılık hizmeti verdiğini ve 100 ülkede e-ticaret yaptığını ifade eden Ateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bulunduğumuz tüm ülkelerde, büyük şehirlerde bu deneyim mağazalarını açacağız. Bu yıl hedefimiz Türkiye'deki diğer büyük şehirlerde bu konseptte 10 mağaza daha açmak. Bunun için de yaklaşık 1 milyar liralık yatırım planladık. Türkiye ve perakendecilik için önemli bir eşik oldu. Katkı sağlayan büyük DeFacto ailesine teşekkür ediyor, Adanalı müşterilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnşallah bu işi globale taşıyıp çok daha fazla müşterimizi mutlu ederiz."