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Sivas'ta AVM İçinde Yürüyen Merdiven Boşluğundan Düşen Öğrenci Yaralandı

Sivas'ta AVM İçinde Yürüyen Merdiven Boşluğundan Düşen Öğrenci Yaralandı
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Sivas'ta İVA Park AVM'de Defacto mağazasında bulunan lise öğrencisi, yürüyen merdiven boşluğundan düşerek yaralandı. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrencinin durumu stabil.

Sivas'ta İVA Park AVM içerisinde bulunan Defacto mağazasında yürüyen merdiven boşluğundan düşen lise öğrencisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi'nde bulunan İVA Park AVM'de meydana geldi. AVM içerisinde bulunan Defacto mağazasında gezinen lise öğrencisi E.A. (17), dengesini kaybederek yürüyen merdiven boşluğundan aşağı düştü. Metrelerce yüksekten düşen E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci sağlık ekiplerince Sivas Numune Hastanesine kaldırıldı. Yaralı E.A.'nın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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