DeFacto'nun global yolculuğu yeni operasyonlarla devam ediyor

DeFacto, 100'den fazla ülkede 500'ün üzerinde mağazası ve dijital varlığıyla küresel ölçekte büyümeyi sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, dijital altyapısıyla, farklı pazarlarda tek tip bir yaklaşım yerine, yerel dinamiklere uygun koleksiyonlar ve iş modelleriyle sürdürülebilir büyüme hedeflerine ilerliyor.

Halihazırda 5 kıtada, 100'ü aşkın ülkede faaliyet gösteren şirket, 500'ün üzerinde mağazası ve dijital varlığıyla küresel ölçekte büyüyen moda markası konumunda bulunuyor.

Şirket, fiziksel mağaza yatırımlarını dijitalleşme hamleleriyle destekleyerek, çok kanallı büyüme modeli benimsiyor. Söz konusu yaklaşım sayesinde hem perakende ağını genişletiyor hem de dijital satış kanallarıyla daha fazla pazarda erişilebilirliğini artırıyor.

Küresel operasyonlarını sürdürülebilir ve uzun vadeli bir bakış açısıyla yöneten şirket, yeni pazarlara girişlerde ve mevcut pazarlardaki büyümede esnek iş modelleri ve yerel iş birlikleriyle küresel varlığını her geçen gün daha geniş bir coğrafyaya taşıyor.

Söz konusu küresel büyüme vizyonunun ilk adımı Mısır'da gerçekleştirilen yeni işbirliği oldu. Şirketin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile yaptığı işbirliği, ülkedeki mağaza ağının genişletilmesi, dijitalleşme yatırımlarının hızlandırılması, yerel üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve artan operasyon hacmine bağlı işletme sermayesi ihtiyaçlarının desteklenmesini kapsıyor. Şirket, Mısır'da 20 bin metrekarelik fiziksel oluşumla tüketicilerle buluşacak.

Şirketin Mısır yatırımı, markanın MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgeleri başta olmak üzere farklı coğrafyalarda sürdürdüğü uzun vadeli büyüme stratejisinin parçası olarak öne çıkıyor.

Marka, geçen dönemde de uluslararası mağaza ağını genişletmeye yönelik stratejik yatırımlar gerçekleştirerek, küresel ayak izini güçlendirdi. Son olarak Orta Doğu'daki büyüme yolculuğunu hızlandıran şirket, Suudi Arabistan'daki ilk mağazasını Cidde'de açarak bölgedeki varlığını bir adım ileri taşıdı.

Şirket, gelecek dönemde de küresel pazarlardaki yatırımlarını sürdürerek, yerel ihtiyaçlara uyum sağlayan esnek iş modeliyle uluslararası büyümesini kararlılıkla devam ettirmeyi hedefliyor.

"Türk moda sektörünün küresel yolculuğuna güç veren kaldıraç oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Yatırım, Finans ve Büyümeden Sorumlu Başkanı Önder Şenol, yurt dışı yatırımlarının yalnızca şirket ölçeğinde büyüme değil, aynı zamanda Türk moda sektörünün küresel yolculuğuna güç veren bir kaldıraç olduğunu belirtti.

Yurt dışı yatırımlarıyla, Türk moda sektörünün dünyadaki anlatısını güçlendiren somut etkiler yarattıklarını aktaran Şenol, "Açtığımız her yeni mağaza, Türkiye'de tasarlanan, geliştirilen ve üretilen bir moda anlayışının farklı kültürlerle buluşmasına vesile oluyor. Bu sayede Türk moda markalarının global pazarlarda rekabet edebileceğine dair güçlü ve ilham veren örnekler ortaya koyuyoruz. Dijital yatırımlarımız, yalnızca DeFacto'nun değil, sektördeki tedarikçilerden tasarımcılara, lojistikten teknolojiye uzanan geniş bir ekosistemin dönüşümünü destekliyor." ifadelerini kullandı.

Şenol, geliştirdikleri veri odaklı süreçlerin, hızlı moda ve sürdürülebilirlik dengesini daha sağlıklı kurmalarına imkan tanırken, Türk hazır giyim sektörünün çevik, yenilikçi ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren yapı kazanmasına katkı sağladığını anlattı.

Yerel işbirlikleriyle büyüdükleri her ülkede, Türk moda sektörünün güvenilir bir iş ortağı ve uzun vadeli bir oyuncu olarak algılanmasını sağladıklarını vurgulayan Şenol, şöyle devam etti:

"Aynı zamanda kapsayıcı istihdam ve yetenek gelişimine odaklanan yaklaşımımızla, Türkiye'de yetişen insan kaynağının uluslararası arenada deneyim kazanmasının önünü açıyoruz. Bugün DeFacto'nun yurt dışındaki her yatırımı, Türk moda sektörüne yeni pazarlar açan, bilgi ve deneyim transferini hızlandıran ve gelecek nesiller için daha güçlü bir global ekosistem inşa eden bir etki yaratıyor."

Şenol, attıkları adımların, Türkiye'den doğan markaların dünyada kalıcı başarı hikayeleri yazabileceğini gösteren ilham verici bir yol haritası sunduğuna dikkati çekti.

EBRD Türkiye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdem Yaşar da Türk şirketlerin uluslararası alanda yayılmalarını desteklemekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Söz konusu işbirliğinin DeFacto'nun küresel büyümesine katkı sağlamasının yanı sıra Türk markalarının globalde lider konuma gelmesinde etkili olacağına inandıklarını kaydeden Yaşar, "İlk adımını Mısır'da attığımız bu vizyonu önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda da devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.