DeFacto'dan Sürdürülebilir Lojistik Yatırımları

DeFacto, lojistik operasyonlarında gerçekleştirdiği akıllı yatırımlarla verimlilik ve sürdürülebilirlik hedeflerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, moda markası DeFacto, lojistik süreçlerine entegre ettiği akıllı teknolojilerle hız, verimlilik ve sürdürülebilirliği bir arada sunarak tedarik zincirinde bütünsel bir dönüşüm sağlıyor.

100 ülkede 500'ü aşkın mağaza ve dijital satış kanallarıyla milyonlarca müşteriye ulaşan şirket, Çerkezköy'deki lojistik üssünde yıllık elektrik tüketiminin yüzde 90'ını güneş enerjisinden karşılıyor.

Çerkezköy ve Arnavutköy'de konumlanan yüksek kapasiteli lojistik merkezleriyle DeFacto, otomasyon sistemlerinden yeşil enerji çözümlerine kadar pek çok yatırımla lojistikteki verimlilik ve hız çıtasını yükseltmeyi amaçlıyor. Günde 150 bin sipariş işleme kapasiteli altyapı, markanın küresel ölçekteki müşteri taleplerine hızlı ve sürdürülebilir şekilde yanıt vermesini sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı Erkan Yorulmaz, bu geniş operasyon ağının, her gün daha hızlı, verimli ve sürdürülebilir olmaları sayesinde başarıyla yönetildiğini belirtti.

Çerkezköy'de kurdukları otomatik depo sistemleri ve güneş enerji panelleriyle süreçlerin yanı sıra çevreye etkilerini dönüştürdüklerini kaydeden Yorulmaz, "Güneş enerjisiyle çalışan sistemlerimiz sayesinde hem enerji maliyetlerimizi azaltıyor hem de doğaya karşı sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Arnavutköy'deki e-ticaret depomuzda hayata geçirdiğimiz teknolojik 'sorter' yatırımlarıyla, siparişleri çok daha hızlı ulaştırabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lojistikte attıkları her adımda sürdürülebilirlik ve verimliliğin ön planda olduğuna değinen Yorulmaz, "DeFacto'da tedarik zincirini sadece bir süreç değil, geleceği şekillendirme alanı olarak görüyoruz. Orta vadede, global arenada müşteriye daha hızlı hizmet verecek lojistik yatırımlarına devam ediyor olacağız. Bu yatırımlar, yalnızca bugünü değil, gelecek nesilleri de gözeten lojistik vizyonunun parçası." değerlendirmesinde bulundu.