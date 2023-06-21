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DeFacto, I Love Me kampanyasını Afra Saraçoğlu ile tanıttı

DeFacto, I Love Me kampanyasını Afra Saraçoğlu ile tanıttı

Magazin Haberleri

DeFacto, yeni kampanyası I Love Me'yi reklam yüzü ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile tanıttı. Kişinin kendi mutluluğunun önem taşıdığına vurgu yapan kampanya çerçevesinde moda ve iyi hissetme ilişkisine odaklanıldı.

p>DeFacto, yeni reklam filmini yayınladı. Marka, yeni kampanyası I Love Me ile müşterilerine her daim iyi hissettirme vaadinde bulundu.

DeFacto, yeni kampanyası I Love Me'yi reklam yüzü ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile tanıttı. Kişinin kendi mutluluğunun önem taşıdığına vurgu yapan kampanya çerçevesinde moda ve iyi hissetme ilişkisine odaklanıldı. Kampanya, mutluluk için dingin ve yenilenmiş hissettirecek deneyimlere işaret ediyor.

Yönetmen Gönenç Uyanık'ın çektiği I Love Me kampanyasının reklam filminin çekimleri Maçka'da gerçekleşti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin

Afra Saraçoğlu Magazin Haberler

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