DeFacto'da Black Friday İndirimleri Başladı

Global moda markası DeFacto, 'Kazandıran Kasım' kampanyasına yılın en çok beklenen alışveriş etkinliği Black Friday ile devam ediyor. Kampanya kapsamında, 30 Kasım tarihine kadar DeFacto mağazalarına gelerek alışveriş yapanlara kırmızı etiketli ürünlerde yüzde 30'a varan; internet ve mobil uygulama üzerinden alışveriş yapanlara ise yüzde 70'e varan indirim fırsatı sunuluyor.

DeFacto, yılın en heyecan verici alışveriş etkinliği olan Black Friday'de 'Kazandıran Kasım' kampanyasına devam ediyor. 1 - 30 Kasım tarihleri arasında geçerli olan 'Kazandıran Kasım' kampanyası kapsamında hem mağazalarda hem internet hem de mobil uygulamasında indirim seçenekleri sunuyor.