DeFacto Cidde'de yeni mağazasını hizmete sundu

Güncelleme:
DeFacto, yurt dışı büyüme stratejisi kapsamında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ilk fiziksel mağazasını açtı. Mağaza, kadın, erkek, çocuk ve aksesuar ürünlerinin yanı sıra yerel beklentilere uygun özel bir koleksiyon sunuyor.

DeFacto, yurt dışı büyüme stratejisi kapsamında Suudi Arabistan'daki ilk fiziksel mağazasını Cidde kentinde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orta Doğu'daki büyüme yolculuğuna yeni bir adım ekleyen şirket, Suudi Arabistan'daki ilk fiziksel mağazasını Cidde şehir merkezindeki Village Mall'da faaliyete geçirdi.

Yaklaşık 700 metrekarelik satış alanına sahip mağazada, kadın, erkek, çocuk ve aksesuar kategorilerindeki ürünler yer alıyor. Mağazada ayrıca, Suudi Arabistan pazarına özel seçilen ürünlerle yerel beklenti ve alışkanlıklara uygun bir koleksiyon yapısı sunuluyor.

DeFacto'nun global büyüme stratejisinde önemli bir konumda yer alan Suudi Arabistan pazarındaki bu mağaza, müşteri beklentilerini gözlemlemek ve pazar potansiyelini ölçmek adına pilot mağaza niteliği taşıyor.

Şirket, bu açılışla global moda anlayışını yerel dinamiklerle buluşturarak, farklı pazarlarda sürdürülebilir büyüme hedefini devam ettiriyor.

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
