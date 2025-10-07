DeFacto, Sürdürülebilir Pamuk Kullanımında Yeni Hedefler Belirledi

DeFacto, modada sorumlu marka olma hedefiyle tekstil sektörünün önemli ham maddesi pamuk kullanımına hassasiyetle yaklaşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DeFacto, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü vesilesiyle pamuk kullanımında sorumlu tedarik yaklaşımını paylaştı.

Doğaya, insana ve geleceğe değer katma vizyonuyla hareket eden şirket, daha adil ve sürdürülebilir bir dünya için 2014'ten bu yana her yıl yayımlanan Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'nu müşterilerle şeffaf olarak paylaşıyor.

"Doğa, Değer, Dönüşüm" üçgeninde yayımlanan rapor, markanın doğadan ilham alan, insana ve geleceğe değer katmayı hedefleyen, dönüşümün insanla mümkün olduğu yolculuğunu yansıtıyor.

Geçen yıl pamuk tüketiminin yüzde 25'ini sürdürülebilir pamuk programı "Better Cotton" kaynaklı gerçekleştiren şirket, 2027'de bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor. Better Cotton sayesinde çiftçilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek olunurken, daha az pestisit kullanımı, daha iyi toprak ve su yönetimi uygulamaları teşvik ediliyor.

Sürdürülebilir üretimin, çevrenin yanı sıra toplumlara da değer kattığı yaklaşımıyla hareket eden Better Cotton, çiftçilerin insana yakışır iş koşullarında çalışması, kadınların tarımda daha fazla güçlenmesi ve yerel topluluklarda eşitsizliklerin azaltılmasına katkı sunuyor.

"Daha az etkiyle daha çok değer yaratmak için çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DeFacto Global Tedarik, Sürdürülebilirlik ve KSS Başkanı Elif Çam, pamukla yolculuklarını sadece kıyafetlerin en önemli ham maddesi özelinde değil, geleceğin temeli "doğa, insan ve emek" çerçevesinde ele aldıklarını belirtti.

Daha az etkiyle daha çok değer yaratmak için çalıştıklarını aktaran Çam, şunları kaydetti:

"DeFacto'nun sürdürülebilirlik yolculuğunun temeli, pamuğun yalnızca moda sektörünün bir ham maddesi değil, çiftçilerin emeğini, toprağın bereketini ve geleceğe bıraktığımız değerleri temsil ettiği fikrinden alıyor. Bu bilinçten hareketle, pamuk tedarik zincirinde sorumlu bir yaklaşımı benimseyerek hem doğaya hem de topluma katkı sunmaya devam ediyoruz."