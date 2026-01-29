Haberler

DeFacto, Suudi Arabistan'daki ilk mağazasını Cidde'de açtı

Güncelleme:
DEFACTO, Cidde'deki Village Mall alışveriş merkezinde ilk fiziksel mağazasını açarak Suudi Arabistan pazarında büyüme hedeflerini sürdürüyor. Mağaza, geniş ürün yelpazesi ile yerel beklentilere uygun koleksiyonlar sunuyor.

DEFACTO, Suudi Arabistan'ın başkenti Cidde'deki Village Mall alışveriş merkezinde ilk mağazasını açtığını duyurdu. Marka, yurt dışı büyümeleri kapsamında mağaza sayısını artırmayı hedefliyor.

Cidde şehir merkezinde yer alan Village Mall'da açılan mağaza, DeFacto'nun ülkedeki ilk fiziksel mağazası olma özelliğini taşıyor. Şehrin en çok ziyaret edilen alışveriş merkezleri arasında yer alan Village Mall'da, yaklaşık 700 metrekarelik satış alanına sahip mağazanın kadın, erkek, çocuk ve aksesuar kategorilerinin tamamını kapsayan geniş ürün gamıyla hizmet verdiği bildirildi.

Bunun yanı sıra, Suudi Arabistan pazarına özel olarak seçilen ürünlerle, yerel beklenti ve alışkanlıklara uygun bir koleksiyon yapısının sunulduğu aktarıldı. DeFacto Village Mall, ferah alan kullanımı, yeni jenerasyon vitrin düzenlemeleri ve sade mimari çizgileriyle modern bir alışveriş deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Markadan yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan pazarı, DeFacto'nun global büyüme stratejisinde önemli bir konumda yer alıyor. Village Mall mağazası; markanın bölgedeki müşteri beklentilerini yerinde gözlemlemesi, tüketici davranışlarını daha yakından analiz etmesi ve pazardaki potansiyeli ölçümlemesi açısından pilot mağaza niteliği taşıyor. DeFacto, Suudi Arabistan'daki ilk mağazasıyla Orta Doğu'daki varlığını güçlendirirken, global moda anlayışını yerel dinamiklerle buluşturarak farklı pazarlarda sürdürülebilir büyüme hedefini kararlılıkla sürdürüyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
