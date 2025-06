DeFacto'dan deneyim odaklı yeni nesil mağazalara 1 milyar TL yatırım

PERAKENDE sektöründe yeni bir dönemi başlatan DeFacto'nun CEO'su İhsan Ateş, deneyim odaklı dönüşüm kapsamında sektörde bir ilki temsil eden yeni yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunarak, "DeFacto, perakendenin geleceğini deneyim mağazacılığı ile değiştirmeyi hedefleyen büyük bir oyuncu. Son 3 yılda 78 yeni mağaza açtık, 132 mağazayı yeniledik. 1 yıl içinde 1 milyar TL'lik yatırımla Türkiye genelinde deneyimi zenginleştiriyoruz. Yılın ilk yarısında hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında satış adetlerimizi artırdık. Yapacağımız yatırımlarla bu rakamları istikrarlı bir şekilde yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

DeFacto moda, teknoloji ve yaşam tarzını bir araya getiren yeni nesil mağaza konseptiyle Türkiye'de perakende sektöründe dönüşüm başlattı. DeFacto'nun Adana'da 4 bin metrekare alanda kurulan yeni konsept mağazası, sunduğu deneyim odaklı alanlarıyla fark yaratıyor. Her bir çalışanın aynı zamanda stil danışmanı olduğu mağazada ziyaretçiler pilates-yoga stüdyosundan, çocuk oyun alanına, ürün kişiselleştirmeden açık havada kahve keyfine kadar kendilerini ifade edebilecekleri ve iyi hissedecekleri birçok farklı hizmeti bir arada buluyor.

'YENİ MAĞAZACILIK MODELİMİZLE PERAKENDEDE DEVRİM YAPIYORUZ'

Adana'daki yeni nesil mağazanın yalnızca fiziksel bir perakende yatırımı değil, aynı zamanda markanın küresel ölçekteki stratejik dönüşümünün bir göstergesi olduğunu belirten DeFacto CEO'su İhsan Ateş şöyle konuştu:

"Müşterilerimizin iyi hissetmelerine odaklanıyor, taleplerini can kulağıyla dinliyoruz. Mağazacılık modelimizdeki devrim niteliğindeki bu dönüşümü ateşleyen de 19 milyona ulaşan Gift Club üyelerimizin beklentileri oldu. Türkiye'nin ve dünyanın en büyük DeFacto mağazası olan yeni nesil Adana mağazamız, perakende dünyasında deneyim, teknoloji ve stilin iç içe geçtiği bir model. Burada müşterilerimize giyimin ötesinde kişiselleştirme, sosyalleşme, teknolojiyle etkileşim ve ilham sunuyoruz. Mağazalarımızdaki personelimizin tamamı stil danışmanı. Müşterilerimize stil önerileri ve yönlendirmeler sunabilecek donanım kazanmaları için kapsamlı eğitimler aldılar. Böylece mağazamıza giren tüm müşterilerimize stil danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Mağazamızda yer alan Your Design alanından AI destekli deneyim köşelerine, yoga stüdyosundan çocuk oyun alanına kadar her ayrıntı, alışverişin ötesine geçen bir dünyayı temsil ediyor."

Konuşmasında DeFacto'nun Türkiye'de dijital spor deneyimine yeni bir boyut kazandıran DeFacto FIT uygulamasına da değinen Ateş, şöyle devam etti:

"Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız DeFacto FIT uygulamamızda müşterilerimizi hiçbir reklama maruz bırakmadan, ücretsiz olarak binlerce profesyonel eğitmenle buluşturuyoruz ve canlı ders imkanı sağlıyoruz. Fitness, yoga, pilates, dans, nefes, meditasyon gibi alanlarda 4 bini aşkın içeriğimiz bulunuyor. Mağazamızın içinde bulunan yoga ve pilates stüdyoları da bunun bir yansıması. Bunun yanında dans ve fitness seçenekleri de sunuyoruz."

'YURT İÇİ VE YURT DIŞINDA SATIŞ ADETLERİMİZİ İSTİKRARLI ŞEKİLDE ARTIRIYORUZ'

Hızla evrilen perakende dinamiklerine stratejik ve çevik bir şekilde karşılık verdiklerini söyleyen Ateş, "Yatırımlarımızı, sektörün geleceğini şekillendirecek yenilikçi ve müşteri odaklı projelere odaklıyoruz. Son 3 yılda gerçekleştirdiğimiz 78 yeni mağaza açılışı ve 132 mağaza yenilemesi ile birlikte, dünya çapında 500'ü aşkın mağazada müşterilerimize hizmet veriyoruz. 1 yıl içinde gerçekleştireceğimiz 1 milyar TL'lik yatırımla müşterilerimize daha iyi bir deneyim sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yaklaşımı yalnızca Türkiye ile sınırlı tutmayıp MENA ve CIS bölgelerinde de hayata geçirerek global büyümemizin itici gücü haline getirmeyi hedefliyoruz. Yılın ilk yarısında hem yurt içinde hem de dünyanın dört bir yanında satış adetlerimizi artırdık. Adana'daki yeni amiral mağazamızın sonuçları da doğru yolda olduğumuzun göstergelerinden biri. Yapacağımız yatırımlarla bu rakamları istikrarlı bir şekilde yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.

Müşterilerine mağazaya girdikleri andan ödeme aşamasına kadar attıkları her adımda konforlu ve keyifli bir deneyim sunmayı hedefleyen DeFacto'nun amiral mağazasının mimari tasarımında Feng Shui felsefesinin huzur veren ilkeleri kullanıldı. Feng Shui'nin temele aldığı ağaç, ateş, toprak, metal, su elementleri mağazanın tasarımında uygulandı.

'Your Design' alanında seçtikleri ürünleri kişisel zevklerine göre özelleştirme imkanı bulan ziyaretçiler, AI destekli fotoğraf deneyimi ve selfie alanı ile sosyal medya çağının yeni dinamiklerini yakalıyor. Çocuk oyun katında yer alan air hockey, duvar legosu, atari gibi eğlenceli içerikler, mağazaya gelen minik ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor. Mağazadaki eğlence sadece çocuklarla sınırlı değil; canlı DJ performanslarıyla tüm ziyaretçilere enerjik ve unutulmaz bir atmosfer yaşatılıyor.

Mağaza içerisinde yer alan kafe alanı ve açık alan ziyaretçilere alışverişe keyifli bir mola verme; canlı çiçek satış bölümü ve yoga ve pilates stüdyosu gibi özgün bölümler de günlük koşturmaca içinde kendilerine zaman ayırıp tazelenme olanağı sunuyor. Kozmetik alanında da özel bir reyon oluşturan DeFacto, yeni nesil ürünlerle bu alandaki varlığını güçlendiriyor. Ödeme sürecinde ise müşterilerini yormadan, kasada sıra beklemeden hızlı ve temassız işlem yapma kolaylığı sağlıyor.