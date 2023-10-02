DeFacto, Kurumsal Hediye Kartı ve Dijital Hediye Kodları ile Esnek Hediye Deneyimi Sunuyor

Moda markası DeFacto, çalışanları, müşterileri ya da iş ortaklarına özel günlerde göndermek için hediye arayışında olan şirketlere 'Kurumsal Hediye Kartı' ve 'Dijital Hediye Kodları' ile esnek bir hediye deneyimi sunduğunu duyurdu.

DeFacto, çalışanları, müşterileri ya da iş ortakları için özel günlerde göndermek için hediye arayışında olan şirketlere kurumsal hediye kartlarıyla çözüm sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, özel günler için hediye arayışında olan müşterilerine on binlerce ürünü arasından seçim yapma imkanı sunan DeFacto'nun kurumsal hediye kartları ve dijital hediye kodları kurumsal hediye dünyasında şık bir seçenek oluşturuyor.

Özel günlerde çalışanlarını, müşterilerini ya da iş ortaklarını mutlu etmek isteyen kurumlar, DeFacto'yu tercih ediyor. Çalışanlarının motivasyonunu, müşterilerinin sadakatini ya da iş ortakları ile olan bağlarını kuvvetlendirmek isteyen kurumların son yıllarda sıklıkla tercih ettiği DeFacto Kurumsal Hediye Kartı ve Dijital Hediye Kodları, hem alım yapan kurumlara hem de hediye edilen kullanıcılara birçok avantajı beraberinde getiriyor.

DeFacto'nun outlet mağazaları dahil tüm indirim ve kampanyalarda kullanıma uygun olan kart ve kodlar, Defacto Gift Club ayrıcalıklarından faydalanma şansının yanı sıra hem mağaza hem de online alışverişlerde kart bakiyesinin parçalı olarak kullanılmasına da olanak sağlıyor.

İster fiziki kart ister sanal kart olarak tercih edilebilen DeFacto Kurumsal Hediye Kartı ve Dijital Hediye Kodları ayrıca ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilecek giyim yardımları için de alternatif çözüm oluşturuyor.