DeFacto, Pamuk Kullanımında Sürdürülebilirlik Hedefini Artırıyor

GLOBAL moda markası DeFacto, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde daha sorumlu, daha adil ve daha sürdürülebilir bir gelecek için pamuk tüketiminin yüzde 25'ini Better Cotton kaynaklı gerçekleştirdüğünü duyurdu. Marka, 2027 yılında bu oranı yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyor.

Markadan yapılan bilgilendirmeye göre DeFacto, modada sorumlu marka olma bilinciyle tekstil sektörünün en önemli ham maddesi olan pamuk kullanımına hassasiyetle yaklaşıyor. Marka, 7 Ekim Dünya Pamuk Günü'nde, pamuk kullanımında sorumlu tedarik yaklaşımıyla hem doğaya hem insana hem de geleceğe değer katmaya devam ettiğini bir kez daha vurguladı. Daha adil ve daha sürdürülebilir bir dünya için sorumlu pamuk yolculuğunu her yıl yayınlanan Entegre Sürdürülebilirlik Raporu'yla müşterilerle şeffaf olarak paylaşıyor. Marka, Better Cotton sayesinde çiftçilerin bilgi ve becerilerinin gelişmesine destek olurken; daha az pestisit kullanımı, daha iyi toprak ve su yönetimi uygulamalarını teşvik ettiğini aktardı.

DeFacto Global Tedarik, Sürdürülebilirlik ve KSS Başkanı Elif Çam, "Pamukla olan yolculuğumuzu, sadece kıyafetlerimizin en önemli ham maddesi gibi değil geleceğimizin temeli olan doğa, insan ve emeğin de ele alındığı bir çerçevede ele alıyoruz. Daha az etkiyle daha çok değer yaratmak için çalışıyoruz. DeFacto'nun sürdürülebilirlik yolculuğu temelini, pamuğun yalnızca moda sektörünün bir ham maddesi değil; çiftçilerin emeğini, toprağın bereketini ve geleceğe bıraktığımız değerleri temsil ettiği fikrinden alıyor. Bu bilinçten hareketle, pamuk tedarik zincirinde sorumlu bir yaklaşımı benimseyerek hem doğaya hem de topluma katkı sunmaya devam ediyoruz" dedi.

DeFacto, 2014 yılından bu yana her yıl yayınladığı Entegre Sürdürülebilirlik Raporu ile sorumlu büyüme yolculuğunu müşterileri ve paydaşlarıyla paylaşıyor. 'Doğa, Değer, Dönüşüm' üçgeninde yayımlanan rapor, markanın doğadan ilham alan, insana ve geleceğe değer katmayı hedefleyen, dönüşümün insanla mümkün olduğu yolculuğunu yansıtıyor.